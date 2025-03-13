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الرياضة

171 جواداً في البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية

171 جواداً في البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية
14 مارس 2025 02:36

أبوظبي (وام)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية.
وتنطلق المنافسات في نادي أبوظبي للفروسية للعام الثاني على التوالي اليوم وغداً، وتشمل 9 فئات مختلفة، بمشاركة 171 خيلاً تعود لـ109 ملاك، وتبلغ جوائزها المالية 900 ألف درهم، بما فيها 10 آلاف لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر خلال الأشواط التأهيلية. 
وقالت الجمعية، إن المنافسات ستبدأ في الساعة التاسعة مساء، بفئة الفلوات، وهي موزعة لخمسة أقسام «أ، ب، ج، د، هـ»، فيما تقام في اليوم الثاني «السبت» أشواط فئة الأفلاء وتتألف من أربعة أقسام «أ، ب، ج، د». وتهدف الجمعية من إقامة هذه البطولة إلى دعم الملاك والمربين عبر توجيه الاهتمام بالخيول الناشئة، التي تشكّل مستقبل هذا النشاط وتسهم في تطوير الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، الذي يحتل حالياً مكانة مميزة على المستوى العالمي.
يذكر أن جمعية الإمارات للخيول العربية اختتمت برنامج بطولات ومزادات الموسم 2024 -2025 الذي اشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية لمسابقات جمال الخيل العربية بالإضافة إلى عدة معارض ومهرجانات ومزادات، ودورات تثقيفية وفنية في مجال عروض الخيل العربية.

جمال الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
نادي أبوظبي للفروسية
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