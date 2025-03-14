اختبارات متفاوتة لفرق الصدارة في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تخوض فرق الصدارة اختبارات متفاوتة في «الجولة 21» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي تنطلق السبت بمباريات الجزيرة الحمراء والظفرة، جلف يونايتد والفجيرة، دبا ويونايتد، الذيد والإمارات، وتستكمل الجولة الأحد بمباراتي حتا ومصفوت، ومجد والعربي.

ويشمل صراع «أهل القمة» الظفرة المتصدر برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفجرة «الوصيف»، حيث يجمع «صراع الوصافة» 6 أندية تشمل على الترتيب الفجيرة، دبا، العربي، يونايتد، الإمارات، وحتا، في الوقت الذي تبقت فيه 10 جولات في المنافسة، التي تختتم بإقامة «الجولة 30» والأخيرة في نهاية مايو المقبل.

ويحلّ الظفرة «المتصدر» ضيفاً على الجزيرة الحمراء صاحب المركز العاشر وله 16 نقطة، في المباراة المرتقبة باستاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، فيما يواجه الفجيرة «الوصيف» جلف يونايتد صاحب المركز الثاني عشر وله 15 نقطة، على ملعب الفجيرة.

ويستقبل دبا «الثالث» برصيد 34 نقطة، ضيفه يونايتد «الخامس» وله 30 نقطة، في قمة مرتقبة على ملعب «النواخذة»، في الوقت الذي يستضيف فيه الذيد «التاسع» وله 19 نقطة، ضيفه الإمارات «السادس» برصيد 30 نقطة، والساعي لاستمرار العزف على نغمة الانتصارات، وانتزاع الفوز العاشر في سجله، والسادس على التوالي.

من جهته، استدعى مارسيلو برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»، 5 لاعبين من أندية «دوري الدرجة الأولى» إلى معسكر الإعداد الداخلي الحالي بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها عُمان من 19 إلى 25 مارس الجاري.

وضمت قائمة «الأبيض الأولمبي» من لاعبي أندية الأولى كلاً من سعيد سالم ناصر «الفجيرة»، سيف سالم خلفان، ومرزوق البدواوي «حتا»، عدلي محمد «يونايتد»، ومحمد الحمادي «الإمارات».



مباريات اليوم

الجزيرة الحمراء – الظفرة 22:00

جلف يونايتد – الفجيرة 22:00

دبا – يونايتد 22:00

الذيد – الإمارات 22:00

مباراتا الغد

حتا – مصفوت 22:00

مجد – العربي 22:00