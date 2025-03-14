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الرياضة

48 فريقاً إلى نهائيات «الألعاب الجامعية»

48 فريقاً إلى نهائيات «الألعاب الجامعية»
14 مارس 2025 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تأهل 48 فريقاً إلى نهائيات «النسخة الأولى» من دورة الألعاب الجامعية، في ختام التصفيات التي شهدت مشاركة 1585 طالباً وطالبة يمثلون 28 جامعة، في أكبر دورة رياضية على صعيد الجامعات في الإمارات، وتنظمها شركة أبوظبي للترفيه، بالتعاون مع وزارة الرياضة، والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.
وتأهلت الفرق في مسابقات كرة القدم للطلاب والطالبات، والسلة للطلاب والطالبات، والطائرة للطلاب والطالبات، على أن تنطلق منافسات دور النهائي 8 أبريل المقبل، وتتواصل حتى التتويج بألقاب المسابقات، إذ يتم إقامة المباريات النهائية وتكريم الفائزين في نهاية أبريل أيضاً.
وتضم قائمة المتأهلين في كرة القدم للطلاب، جامعة العين، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة الإمارات، وجامعة دبي وجامعة الشارقة.
وفي السلة للطلاب جامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في دبي، الجامعة الكندية في دبي، وجامعة نيويورك، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة الشارقة، وجامعة ولونجونج وجامعة زايد.
وفي الطائرة للطلاب، الجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية التقنية العليا دبي، وجامعة نيويورك، وجامعة السوربون، وجامعة الإمارات، وجامعة دبي وجامعة الشارقة.
وفي كرة القدم للطالبات، الجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية التقنية العليا أبوظبي، وجامعة هيريوت وات، وجامعة ميدلسكس، وجامعة نيويورك، وجامعة الإمارات وجامعة زايد.
وفي السلة للطالبات، جامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة ميدلسكس، وجامعة نيويورك، وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة.
وفي كرة الطائرة للطالبات، جامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة أميتي، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة. 
وهنأت بسمة أحمد أبوالنصر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه، الجامعات المتأهلة إلى الأدوار النهائية من دورة الألعاب الجامعية، ووجهت الشكر إلى جميع الجامعات التي شاركت في تصفيات النسخة الأولى من الحدث، وقالت: «أقيمت التصفيات بنجاح على مدار الأشهر الماضية، وتميزت بالمنافسة القوية التي غلفتها الروح الرياضية بين المشاركين، وقدمت مواهب شابة واعدة نتوقع لها المزيد من التألق في المستقبل، مما يترجم الأهداف التي جاء من أجلها إطلاق هذه الدورة الرياضية لدعم وتحفيز قطاع الشباب في المجتمع».
يذكر أن دورة الألعاب الجامعية تشهد إقامة 382 مباراة بالمجموع في مختلف الألعاب الرياضية، فيما تشهد النهائيات 42 مباراة بين أقوى الجامعات المتأهلة من أدوار التصفيات.

 

الإمارات
الألعاب الجامعية
شركة أبوظبي للترفيه
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