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الرياضة

بني ياس بطلاً لكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

بني ياس بطلاً لكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو
14 مارس 2025 15:16


أبوظبي (الاتحاد)
توّج نادي بني ياس بلقب بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي اختتمت فعالياتها أمس في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشهدت البطولة التي استمرت على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة لاعبات الجوجيتسو ووسط حضور جماهيري كبير.
حضر منافسات اليوم الختامي محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومنى علي الظاهري، مدير عام الشؤون التشغيلية في مكتب أبوظبي التنفيذي، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشمسة الأحبابي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصنع الخزنة للجلود، وعبيد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي بني ياس وعدد من ممثلي الأندية وشركاء الاتحاد.
وشهدت البطولة مستويات فنية عالية، حيث قدّمت اللاعبات نزالات قوية، أظهرن خلالها مهارات فنية متقدمة وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات على البساط، كما برزت مجموعة من المواهب الصاعدة التي أظهرت إمكانيات واعدة ساعدت أنديتها على اعتلاء منصة التتويج.
واستطاع نادي بني ياس تحقيق اللقب، وحلّ نادي الجزيرة في المركز الثاني، بينما جاء نادي العين في المركز الثالث بالمنافسات.
وتقدّم عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالتهنئة إلى الأندية الفائزة بلقب البطولة، مثمناً جهودها في دعم مسيرة اللاعبات، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة تعزّز جاهزيتهن وتمنحهن فرصاً حقيقية للمنافسة والتطور. وأشاد بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية، معتبراً أن الشراكة المستمرة بين اللاعب وأسرته وناديه والاتحاد عامل أساسي في إعداد منتخب وطني قادر على المنافسة بقوة وحصد الألقاب القارية والعالمية.
وأشار الهاشمي إلى أن النجاح الكبير الذي تحققه رياضة الجوجيتسو في الدولة يعكس المكانة الرائدة، التي وصلت إليها هذه الرياضة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والتزام الاتحاد المستمر بتطوير المواهب. وأوضح أن تميّز بنت الإمارات في البطولات المحلية والدولية، دليل واضح على نجاح استراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة راسخة من اللاعبات القادرات على المنافسة في مختلف المحافل وتحقيق إنجازات مشرفة للوطن.
وقال عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي بني ياس: «فخورون بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نادي بني ياس الحافل بالنجاحات، ويعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت على المستويين الفني والإداري، لضمان جاهزية اللاعبات في مختلف الفئات، لا شك أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والتوجيهات السديدة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، الذي يؤكد دائماً على أهمية استدامة الإنجازات، وتعزيز مكانة النادي كأحد الركائز الداعمة للرياضة الإماراتية».
وتقول أسماء الحوسني لاعبة نادي بني ياس «حزام بني» والحائزة على ذهبية وزن 57 كجم: «هذا الفوز لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة أشهر من التدريب المستمر، والعمل على تطوير مهاراتي البدنية والذهنية. تحقيق الألقاب لا يتطلب فقط أن تكون قوياً بدنياً، بل يجب أن تمتلك القدرة على التخطيط وقراءة المنافس والتكيف مع متغيرات النزال، لم يكن هدفي فقط تحقيق الانتصار الفردي، بل مساعدة فريقي في حصد اللقب، لأن هذه الرياضة تعلّمنا أن النجاح الحقيقي هو نجاح الفريق ككل. أشكر نادي بني ياس واتحاد الجوجيتسو على دعمهما المستمر، وسأواصل العمل من أجل الوصول إلى مستويات أعلى والمنافسة على الساحة العالمية».
 

 

 

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