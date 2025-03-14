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الرياضة

بيسيك لاعب بدرجة طبيب في منتخب ألمانيا!

بيسيك لاعب بدرجة طبيب في منتخب ألمانيا!
14 مارس 2025 21:46

 
برلين (د ب أ)

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كاد يان أوريل بيسيك، المنضم مؤخراً لمنتخب ألمانيا، أن يترك كرة القدم لدراسة الطب، لكنه الآن يأمل أن يكون الدواء المثالي لمنتخب بلاده في دور الثمانية بدوري أمم أوروبا. وسلك مدافع إنتر ميلان «24 عاماً» طريقاً غير مباشر للانضمام للمنتخب الألماني، حيث لم يلعب في «البوندسليجا» منذ عام 2018، وانتقل لدوريات أقل وبعدها إلى هولندا، ثم البرتغال، ثم الدنمارك قبل أن ينتهي به المطاف في إيطاليا.
أثناء وجوده في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، كاد أن يتوقف عن لعب كرة القدم بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.
وقال بيسيك لشبكة «سبورت1»: «عندما أفكر في أنني كنت سأتوقف عن لعب كرة القدم خلال فترة تواجدي في البرتغال من أجل دراسة الطب، أنا سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور، وأنني لم أترك حلمي».
وقام يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، باستدعاء المدافع للمرة الأولى استعداداً لخوض مباراتي دور الثمانية أمام إيطاليا هذا الشهر.
وتقام المباراة الأولى في دورتموند الخميس المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في ميلان يوم 23 من الشهر الجاري.
وقال إن خبر اختياره في القائمة كان بمثابة فخر كبير له.
وأضاف بيسيك: «حقيقة أنني الآن موجود في المباراتين أمام إيطاليا، وأن المباراة ستقام في ملعب سان سيرو في ميلانو، الذي أعتبره غرفة معيشتي، يجعل الأمر كله مميزاً للغاية، وتقريباً شيئاً لا يصدق».
يعتقد لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب ألمانيا، أن قدرات بيسيك ممتازة.
وقال عبر شبكة «سكاي» إن اختياره «مستحق تمام»، وأضاف ماتيوس «63 عاماً الذي لعب لإنتر ميلان من قبل»، إن اللاعب المولود في كولن يعد واحداً من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي.
وأضاف:«بيسيك شاب وديناميكي في إنتر ميلان، يجب أن يكون لديك شيء استثنائي لتتمكن حتى من اللعب في دفاعهم».

دوري أمم أوروبا
ألمانيا
إيطاليا
إنتر ميلان
جوليان ناجلسمان
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