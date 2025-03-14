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الرياضة

«وجهان جديدان» في قائمة إيطاليا لمواجهة ألمانيا

«وجهان جديدان» في قائمة إيطاليا لمواجهة ألمانيا
14 مارس 2025 23:10

 
ميلانو (أ ف ب)

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كشف المدرب لوتشانو سباليتي عن تشكيلة منتخب إيطاليا التي تضم وجهين جديدين استعداداً لمواجهتي ألمانيا في الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
واختار سباليتي المدافع ماتيو روتجيري أحد نجوم أتالانتا المتوج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في الموسم الماضي، والشاب تشيزاري كاسادي من تورينو، من بين 25 لاعباً في التشكيلة الجديدة.
واختير كاسادي الذي عاد إلى إيطاليا من تشيلسي الإنجليزي الشهر الماضي، إلى جانب لاعبين شبان آخرين مثل دانيال مالديني، نجل أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني.
تستضيف إيطاليا ألمانيا في سان سيرو الخميس قبل أن تسافر إلى دورتموند لخوض مباراة الإياب التي ستُلعب في 23 مارس.
ولا تضم التشكيلة سوى لاعبَين من يوفنتوس الذي سبق أن كان أساس المنتخب، هما فيديريكو جاتي وأندريا كامبياسو، في حين لم يحضر أي لاعب من ميلان بطل أوروبا سبع مرات.
ويقام الدور نصف النهائي والنهائي من المسابقة على أرض الفائز من هذه المواجهة في الفترة بين 4 و8 يونيو 2025.
وفي ما يلي التشكيلة كاملة:
- حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي)
- الدفاع: أليساندرو باستوني (الإنتر)، أليساندرو بونجورنو، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي)، أندريا كامبياسو، فيديريكو جاتي (يوفنتوس)، بييترو كوموتسو (فيورنتينا)، ماتيو روتجيري (أتالانتا)، ديستيني أوديجي (توتنهام الإنجليزي)
- الوسط: نيكولو باريلا، دافيدي فراتيزي (الإنتر)، تشيزاري كاسادي، صامويلي ريتشي (تورينو)، نيكولو روفيلا (لاتسيو)، ساندرو تونالي (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)
- الهجوم: مويس كين (فيورنتينا)، لورنتسو لوكا (أودينيزي)، دانيال مالديني، ماتيو ريتيجي (أتالانتا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو)

دوري أمم أوروبا
إيطاليا
ألمانيا
سباليتي
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