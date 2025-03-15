دوناروما.. «منعطف غير متوقع» مع سان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد التألق اللافت للإيطالي جيانلويجي دوناروما «26 عاماً» مع باريس سان جيرمان، خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أصبح مستقبل الحارس في «منعطف غير متوقع»، بعد أن كانت الشائعات والتكهنات تشير إلى اقتراب رحيله عن «حديقة الأمراء» بنهاية الموسم.

وأصبح دوناروما أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى على تمديد عقده مع «الباريسي»، إذ خرج إنزو رايولا وكيل أعماله عن صمته في حديث إلى صحيفة «ليكيب»، لكي يوضح حقيقة الموقف، ويرد على الانتقادات التي تعرض لها الحارس مؤخراً.

وكان مستقبل دوناروما حتى وقت وقريب غير مؤكد في سان جيرمان، رغم كونه الحارس الأساسي، بل أفادت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن إنتر ميلان وبايرن ميونيخ يتابعان عن قرب موقفه، مستفيدين وقتها من تعثر مفاوضاته مع إدارة «الباريسي».

غير أن الأداء «التاريخي» الذي قدمه دوناروما أمام ليفربول في عقر داره «أنفيلد»، وحصوله على درجة 9.5 من عشرة في تقييم الصحافة المتخصصة، أدى إلى تغيير موقفه تماماً، وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، أصبح أكثر تمسكاً بتجديد عقده، بل رد، بلسان وكيله رايولا، على شائعات رحيله قائلاً: «مجرد شائعات ولكن حقيقة الأمر إنني سعيد هنا وأحظى بكل التقدير من جانب إدارة النادي، والأولوية عندي الآن لتجديد عقدي»، مشيراً بذلك إلى أنه يفكر بجدية في مواصلة مغامرته مع سان جيرمان.

وكان وصول الحارس الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، سببا في إثارة القلق حول وضع دوناروما في الفريق، واحتمال فقدانه مركزه حارساً أساسياً، وذهب بعض المراقبين إلى القول إن المنافسة المباشرة بين الحارسين قد تنتهي بالتعجيل برحيل دوناروما.

غير أن رايولا قلل كثيراً من تأثير صفقة سافونوف على موكله، وقال: في نادٍ كبير مثل سان جيرمان، من الطبيعي أن يلعب سافونوف عندما لا يكون دوناروما جاهزاً، ولأن الموسم طويل جداً، فإنه يحتاج إلى جهود الحارسين، وترتيباً على ذلك، فإن دوناروما لم يتأثر مطلقاً بوصول الحارس الروسي، ويركز على هدفه الأساسي، وهو فرض نفسه حارساً أساسياً دائماً.

ورداً على سؤال بشأن تطور المفاوضات مع إدارة «الباريسي»، قال رايولا: «هناك قواعد جديدة في النادي، ولكن لا يزال تبادل وجهات النظر بيننا إيجابياً، صحيح أننا لم نتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا إننا نسعى لإيجاد حل».

وحرص رايولا على طمأنة جماهير سان جيرمان، مؤكداً أنه ليس هناك أي توتر بين اللاعب والإدارة، وقال: نعمل من أجل مصلحة دوناروما، والشيء المؤكد أن سان جيرمان النادي الوحيد الذي يريده موكلي.