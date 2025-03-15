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الرياضة

صيام بنزيمة يثير قلق الاتحاد

صيام بنزيمة يثير قلق الاتحاد
15 مارس 2025 12:07

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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سجل الفرنسي كريم بنزيمة رقماً سلبياً مع الاتحاد رغم الفوز في الوقت القاتل على الرياض، ضمن «الجولة الـ25» من الدوري السعودي، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات فإن ذلك ثاني أطول فترة صيام للمهاجم الفرنسي في الدوري السعودي، بعدما لم يسجل في آخر 4 مباريات، مكتفياً بـ8 تسديدات منها 4 على المرمى.
وأمام القادسية كانت المرة الأولى التي ينهي فيها مباراة من دون أي تسديدة أو لمسة داخل المنطقة، كما لم يسدد بنزيمة أمام الرياض أي تسديدة، ولمس الكرة 51 مرة، وهبط بنزيمة من وصافة هدافي الدوري إلى المركز الثالث بـ16 هدفاً خلف كريستيانو رونالدو المتصدر بـ19 هدفاً، وخلفه المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الشباب بـ«17 هدفاً».
وأصبح صالح الشهري صاحب هدف فوز الاتحاد أكثر لاعب بديل سجل أهدافاً في تاريخ الدوري السعودي «17 هدفاً، وحقق الاتحاد رقماً فريداً هذا الموسم على أرضية ميدانه حيث أصبح النادي الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة بواقع 13 مباراة.

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
كريم بنزيمة
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