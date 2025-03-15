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الرياضة

«قمة الندية» في ربع نهائي كأس منصور بن زايد

«قمة الندية» في ربع نهائي كأس منصور بن زايد
15 مارس 2025 15:49


مصطفى الديب (أبوظبي)

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مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد


ودع مكتب الشؤون القانونية حامل لقب النسخة الماضية كأس منصور بن زايد البطولة من مرحلة المجموعات بطريقة مفاجئة، بعدما خسر مباراته التي أقيمت «الجمعة» في الوقت القاتل أمام قطاع المشاريع الهندسية والفنية بهدف دون رد.
وكان مكتب الشؤون القانونية بحاجة إلى التعادل ليضمن بطاقة التأهل، إلا أن هدف مامادو فال قاد فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية الذي يدربه عيسى جريجوري إلى ربع النهائي.
كما تأهل مكتب شؤون المواطنين والمجتمع إلى ربع النهائي بعد فوزه برباعية على قطاع الخدمات المساندة عن طريق مصطفى عرفة «هدفين» وجييرمو سانتوس وباسم عبدالسلام.
وبنتائج المباراتين، تصدر مكتب شؤون المواطنين والمجتمع المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط، وحل ثانياً قطاع المشاريع الهندسية والفنية «6 نقاط»، فيما ودع البطولة كل من مكتب الشؤون القانونية «4 نقاط» وقطاع الخدمات المساندة الذي لم يتمكن من تحقيق أي نقطة.
وتقام يوم غد مباريات ربع نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، وتنطلق المواجهات التي من المتوقع أن تشهد إثارة بالغة في التاسعة مساء، وكانت قرعة دور الـ 8 قد سحبت، مساء الجمعة، بعد نهاية مرحلة المجموعات، ويفتتح مكتب الأمين العام والأرشيف والمكتبة الوطنية مواجهات ربع النهائي، فيما سيكون اللقاء الثاني بين مدارس الإمارات الوطنية وقطاع المشاريع الهندسية والفنية.
أما المباراة الثالثة فتجمع دائرة القضاء بمكتب الشؤون الخاصة، وتختتم الأمسية بمباراة بين مكتب شؤون المواطنين والمجتمع وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، ومن المتوقع أن تكون الإثارة حاضرة في مباريات ربع النهائي، بعدما شهدت مرحلة المجموعات نتائج متقاربة ومستويات مميزة للفرق الـ 16 التي شاركت في النسخة الـ 12 من البطولة.
من ناحية أخرى، وجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة إلى الجماهير لحضور مواجهات ربع النهائي التي تنطلق، مساء الغد، ورصدت اللجنة جوائز للجماهير والعديد من المفاجآت الأخرى، إضافة إلى مسابقات رياضية وألعاب ترفيهية في منطقة «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين.

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