العين بطل الجوجيتسو في «تحدي حفيت»



العين (الاتحاد)



اختُتمت بطولة الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» في نادي العين للجوجيتسو، وشهدت البطولة مشاركة متميزة من اللاعبين في فئات تحت 14 و16 و18 عاماً، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وأُقيمت النزالات بنظام الحزام المفتوح، بما أضفى مزيداً من الحماس على المنافسات، وأتاح للاعبين فرصة اختبار قدراتهم أمام منافسين من مستويات مختلفة.​

ونجح نادي العين في انتزاع الصدارة، بفضل الأداء القوي للاعبيه، الذين تمكّنوا من حصد أكبر عدد من النقاط في مختلف الفئات، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية وصيفاً، بينما جاء بني ياس في المركز الثالث.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في اتحاد الجوجيتسو أن البطولة جاءت تأكيداً على التزام الاتحاد بتطوير المواهب الناشئة، وترسيخ بيئة تنافسية تحتضن جيلاً جديداً من الأبطال.

وقال: «نعمل وفق رؤية طويلة الأمد تركز على فئتي الأشبال والناشئين، باعتبارهم الأساس الذي ستبنى عليه إنجازات المستقبل، وهم المخزون الإستراتيجي الذي يدفع عجلة التقدم للجوجيتسو في الدولة».

وأعرب عبيد سعيد الكتبي، لاعب نادي العين «حزام بنفسجي» الذي حقق ذهبية تحت 18 عاماً «وزن 55 كجم» عن سعادته بالإنجاز، وقال: «البطولة محطة مهمة بالنسبة لي، حيث أظهرت لي نقاط قوتي وأوجه التطوير التي يجب أن أعمل عليها، المنافسة القوية دفعتني لبذل أقصى جهدي، وأشكر كل من دعمني في هذه الرحلة».