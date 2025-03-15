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الرياضة

الأردن وكوريا الشمالية يتعادلان ودياً

الأردن وكوريا الشمالية يتعادلان ودياً
15 مارس 2025 21:57

عمان (أ ف ب)

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تعادل منتخب الأردن لكرة القدم مع ضيفه الكوري الشمالي 1-1 ودياً على استاد عمان الدولي خلف أبواب موصدة، من دون نقل المباراة تلفزيونياً، استعداد لاستئناف مشوارهما في الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026.
وسجل يزن النعيمات هدف التقدم للأردن، بعد أن تسلم كرة بينية من محمود مرضي وأودعها الشباك (43)، وشهد الشوط الثاني هدف التعادل لكوريا الشمالية من ركلة جزاء (74).
واستثمر المغربي جمال سلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن هذه المباراة لإشراك 22 لاعباً خلال الشوطين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل استضافة فلسطين في عمان 20 من الشهر الجاري، والسفر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها 25 منه، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم.
وأعلن سلامي قبل مواجهة كوريا الشمالية عن استدعاء الثنائي رجائي عايد، لاعب فريق الحسين إربد وهادي الحوراني، لاعب الفيصلي لقائمة النشامى، بعدما تأكد غياب المهاجم علي علوان المحترف مع سيلانجور الماليزي بسبب الإصابة عن مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية.
ويحتل منتخب الأردن المركز الثالث في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية برصيد 9 نقاط، خلف المتصدرة كوريا الجنوبية 14 نقطة، العراق 11، فيما تملك عُمان 6 نقاط، الكويت 4 نقاط، وفلسطين 3 نقاط.
وبحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات ال18 المتأهلة للدور الحاسم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، وتلعب بنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
في المقابل، يحتل منتخب كوريا الشمالية الذي يستعد لمواجهتي قطر والإمارات 20 و25 مارس، المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى بنقطتين من تعادلين و4 خسائر، خلف إيران المتصدرة بـ 16 نقطة، أوزبكستان 13 نقطة، الإمارات 10 نقاط، قطر 7 نقاط، قيرغيزستان 3 نقاط.

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