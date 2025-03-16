الزمالك وبيراميدز يقتربان من نهائي كأس مصر

القاهرة (أ ف ب)



بلغ الزمالك نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سموحة 4-2، فيما واصل بيراميدز حملة الدفاع عن لقبه بهدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليهزم ضيفه إنبي 2-1.

في المباراة الأولى، تناوب على تسجيل رباعية الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري (12)، وبركات حجاج خطأ في مرمى فريقه (59)، والمغربي محمود بنتايك (61)، و«البديل» مصطفى شلبي (90+5)، وسجل محمد «ميدو» مصطفى (25) ومحمد سالم (45+2) هدفي سموحة.

ويلاقي الزمالك، الذي يأمل في حصد لقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه والأولى منذ موسم 2020-2021، في نصف النهائي سيراميكا الفائز على الجونة 3-1 السبت.

على استاد القاهرة، افتتح الزمالك التسجيل بعد 12 دقيقة من صافرة البداية عبر الجزيري، إثر مجهود فردي حيث تسلّم الكرة داخل منطقة الجزاء، ليمر من مدافعين وسددها خادعة بيمناه سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وأدرك سموحة التعادل في الدقيقة 25 بعد ركنية تسببت في ارتباك داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى عبد الرحمن عامر الذي أرسلها عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ميدو مصطفى بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس محمد صبحي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تقدم سموحة بطريقة مشابهة، بعد ركلة حرة أخطأ الدفاع في تشتيتها، لتصل إلى عبد الرحمن عامر الذي أرسلها عرضية، قابلها محمد سالم برأسية سكنت الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة 2-1.

وفي الشوط الثاني قلب الزمالك النتيجة في دقيقتين (59 و61)، أدرك التعادل بداية، حين أرسل البديل مصطفى شلبي كرة عرضية أخطأ المدافع بركات حجاج في تشتيتها، وتقدم بتسديدة بنتايك من خارج منطقة الجزاء فشل سليمان في التصدي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أمّن شلبي فوز الزمالك بتسجيل الهدف الرابع بعدما تسلّم الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلقها قوية في الشباك.

وفي الثانية، احتاج بيراميدز إلى هدف قاتل للفوز على إنبي 2-1 في ربع النهائي على ملعب الدفاع الجوي، ليلعب مع البنك الأهلي الذي تخطى غزل المحلة بهدف.

وتقدم بيراميدز عبر هدف مصطفى فتحي (15)، قبل أن يدرك أحمد العجوز (52) التعادل لإنبي، ونجح يوسف إبراهيم «أوباما» في خطف هدف الفوز لبيراميدز (90+8).