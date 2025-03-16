الإثنين 17 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولي الرياضات البحرية» يكرّم أبطال «أبوظبي للزوارق»

«دولي الرياضات البحرية» يكرّم أبطال «أبوظبي للزوارق»
16 مارس 2025 12:08

موناكو (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة أساسية لنمو المجتمع
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة


كرّم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، أبطال فريق أبوظبي للزوارق السريعة، خلال حفله السنوي الذي أقيم في موناكو، تقديراً لإنجازاتهم في البطولات العالمية.
وشهد الحفل تكريم المتسابق راشد الملا بعد تتويجه بلقبه السادس في بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية فئة الحركات الاستعراضية موسم 2024، وتكريم راشد القمزي بمناسبة فوزه بلقبه الخامس في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» موسم 2024.
حضر الحفل ناصر الظاهري، ممثلاً عن إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث أعرب عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعكس مكانة الرياضات البحرية الإماراتية على الساحة الدولية، ومثمّناً الدعم المستمر الذي تحظى به الفرق الرياضية من القيادة الرشيدة.
كما توجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعم الرياضات البحرية وتعزيز مكانتها عالمياً.

الإمارات
أبوظبي
الزوارق السريعة
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
راشد القمزي
راشد الملا
موناكو
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اقتصاد
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اليوم 14:33
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
اليوم 14:33
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اقتصاد
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اليوم 14:32
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اقتصاد
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©