«دولي الرياضات البحرية» يكرّم أبطال «أبوظبي للزوارق»

موناكو (وام)



كرّم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، أبطال فريق أبوظبي للزوارق السريعة، خلال حفله السنوي الذي أقيم في موناكو، تقديراً لإنجازاتهم في البطولات العالمية.

وشهد الحفل تكريم المتسابق راشد الملا بعد تتويجه بلقبه السادس في بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية فئة الحركات الاستعراضية موسم 2024، وتكريم راشد القمزي بمناسبة فوزه بلقبه الخامس في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» موسم 2024.

حضر الحفل ناصر الظاهري، ممثلاً عن إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث أعرب عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعكس مكانة الرياضات البحرية الإماراتية على الساحة الدولية، ومثمّناً الدعم المستمر الذي تحظى به الفرق الرياضية من القيادة الرشيدة.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعم الرياضات البحرية وتعزيز مكانتها عالمياً.