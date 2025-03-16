خيول ياس.. «رباعية تاريخية» في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



حققت خيول ياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رباعية تاريخية في السباق الثاني عشر لمضمار نادي العين الذي أُقيم من ثمانية أشواط للخيول العربية الأصيلة، وجوائزه المالية نصف مليون درهم.

وجاء الفوز الأول حين حلق الجواد «رداد الوثبة» بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان عالياً بسباق الافتتاح، وجاء فوز ابن «ثاقف»، على خصوم أقوياء، بعد تنافس مثير في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وسجل البطل زمناً قدره 2:18:19 دقيقة.

ومنحت المهرة «أسمهان» الثنائية لخيول ياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة سلفستر دي سوسا بانتزاع الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات، من رفيق إسطبلها «صافي» وسجلت ابنة «غزوان» 2:04:29 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث لخيول ياس للسباقات عبر المهر «إيوان» بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي «ثنائية»، وقيادة كونور بيسلي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، مسجلاً 1:51:90 دقيقة.

وجاء الفوز الرابع لخيول ياس، عبر الجواد القوي «فخر الوثبة» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان «ثنائية» في الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، وسجل البطل 1:51:37 دقيقة.

وخطفت الفرس «أيه جي أس نايفة» لمحمد سالم النقبي، بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن، لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات وقيمة جوائزه 70 ألف درهم، مسجلة 2:06:31 دقيقة.

وقلب الجواد «جوهر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة حامد البوسعيدي التوقعات في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، والمخصص للخيول العربية «تكافؤ» في سن أربع سنوات وقيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، مسجلاً 2:05:31 دقيقة.

ومنح «التبر» لسعود عرار الظاهري، بقيادة حامد البوسعيدي، الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي بفوز فارق في الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول عمر خمس سنوات فما فوق التي لم تحقق الفوز ثلاث مرات، وقيمة جوائزه 80 ألف درهم، مسجلاً 1:49:11 دقيقة.

وكان حُسن الختام الجواد «ربدان الحصن» للمالك والمدرب غدير عبدالله المنصوري، وقيادة سلفستر دي سوسا «ثنائية» بفوز كاسح بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وقيمة جوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 1:06:82 دقيقة.

وتوج الفائزين سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، كما شهد الحفل جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار العين.