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الرياضة

اللجنة المنظمة تناقش ترتيبات حفل الختام في «تحدي حفيت»

اللجنة المنظمة تناقش ترتيبات حفل الختام في «تحدي حفيت»
16 مارس 2025 14:30


أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي اجتماعاً، في استاد هزاع بن زايد، برئاسة سالم بن حضيرم الكتبي، وحضور راشد عبدالله، مدير البطولة، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين لكرة القدم، إلى جانب رؤساء اللجان التنظيمية، لمناقشة تقارير الأداء في مختلف المواقع والأحياء السكنية التي استضافت منافسات البطولة عبر 23 رياضة مختلفة.
واطلع الاجتماع على آخر التحضيرات للحفل الختامي للبطولة، المقرر مساء الثلاثاء في ساحة مبنى بلدية مدينة العين، ويتضمن عروضاً ضوئية مبهرة بالألعاب النارية والليزر، ليكون ختاماً يليق بحجم الحدث الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.
وحصد «القوع» لقب «البادل»، بعد فوزه في النهائي على «العامرة» 9-4، في اللقاء الذي أقيم على ملاعب البادل بمحيط استاد هزاع بن زايد.
وقاد «القوع» ناصر الكتبي ومؤيد سالم، حيث قدما أداءً متميزاً قادهما إلى حصد اللقب وسط أجواء حماسية، فيما تألق «العامرة» بقيادة رامي يسلم، لاعب نادي العين السابق، وزميله سعيد الجابري، حيث قدما مباراة قوية جذبت اهتمام الجماهير واستحسان المتابعين.
وفي أجواء جماهيرية حاشدة، شهد ملعب كرة السلة في استاد طحنون بن محمد بالقطارة ختام تحدي حفيت للسلة، الذي شهد تنافساً قوياً في فئتي الرجال والشباب.
وحقق «سبلاش سكواد» لقب فئة الرجال، بعد أداء متميز، وجاء «تريم هاوس» وصيفاً، وحل «يونايتد هوبرز» في المركز الثالث، وفي فئة الشباب، تُوج «لاست دانس» باللقب، متفوقاً على أكاديمية «دي أيه بيرال» التي جاءت في المركز الثاني، فيما حل «الجبل الأسود» ثالثاً.

الإمارات
العين
تحدي حفيت
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