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الرياضة

نيمار.. إحباط وحزن وخيبة أمل!

نيمار.. إحباط وحزن وخيبة أمل!
16 مارس 2025 15:36

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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شارك البرازيلي نيمار دا سيلفا «33 عاماً» لاعب سانتوس جماهيره برسالة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتذر فيها عن عدم إمكانية استمراره في قائمة المنتخب للمشاركة في مباراتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نتيجة تعرضه لإصابة جديدة في فخذه.
ولم يلعب نيمار لمنتخب بلاده منذ 2023، عندما أصيب مع فريقه السابق الهلال السعودي، بالرباط الصليبي الداخلي وغضروف الركبة اليسرى.
ورغم ضم نيمار لقائمة المنتخب في البداية، إلا إن الجهازين الفني والطبي للمنتخب توافقاً معه على ضرورة استبعاده حفاظاً عليه وعدم المخاطرة بإشراكه، والانتظار حتى يشفى تماماً من إصابة فخده.
وأبدى نيمار إحباطه الشديد وخيبة أمله في رسالته مبدياً حزنه الشديد لعدم العودة لارتداء القميص الأصفر المتميز لمنتخب «السامبا»، رغم مرور أكثر من 18 شهراً على آخر مرة ارتدى فيه هذا القميص «الأسطوري».
وقال نيمار: «كنت أتصور أن عودتي باتت قريبة، ولكن لسوء حظي لم أستطع أن أرتدي من جديد «أثقل» قميص في العالم، وأشكر أولئك الذي بعثوا لي رسالات مساندة ودعم وتأييد».
وأضاف: «تحدثنا كثيراً أن والجهازين الفني والطبي، وفضلنا عدم المخاطرة، وتوصلنا إلى اتفاق على أن أواصل عملية التأهيل من الإصابة حتى أشفى تماماً، رغم أن الكل يعرف أنني راغب بشدة في العودة إلى عشقي الأول والأخير منتخب «السامبا».
وكان الجهاز الفني لمنتخب البرازيل اختار الشاب إندريك مهاجم ريال مدريد بديلاً لنيمار في قائمة المنتخب، كما ضم لوكاس بيري حارس أوليمبيك ليون وألكسندر ساندرو مدافع فلامينجو، بدلاً من إيدرسون حارس مانشستر سيتي والظهير دانيللو لاعب يوفنتوس الإيطالي على التوالي.

البرازيل
نيمار
تصفيات كأس العالم
سانتوس
كولومبيا
الأرجنتين
الهلال السعودي
باريس سان جيرمان
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