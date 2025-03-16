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الرياضة

«أبيض الشباب» يختتم الإعداد لـ «ودية قطر»

«أبيض الشباب» يختتم الإعداد لـ «ودية قطر»
16 مارس 2025 19:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم منتخب الشباب تحت 20 سنة تحضيراته للمشاركة في بطولة قطر الودية الدولية التي تُقام من 17 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة الإمارات وقطر ومصر وأستراليا وتايلاند وكرواتيا.
وضمت قائمة «أبيض الشباب»، محمد الوافي «الجزيرة»، راشد محمد «خورفكان»، أحمد نبيل «دبا»، نواف الياسي، فهد جاسم، علي طاهر، سيف الكعبي، عبدالله زعل «الشارقة»، حمد البلوشي «عجمان»، عبدالعزيز البلوشي، نهيان المعمري «العين»، أحمد رائد «النصر»، عبدالله أحمد، منصور المنهالي «الوحدة»، خليفة خميس، ربيع البلوشي «الوصل»، خالد ناصر، هزاع الحمادي «يونايتد»، مرزوق البدواوي «حتا».
ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة تايلاند 19 مارس، ويلتقي أستراليا 22 مارس، ثم مصر 25 مارس.
وكان الجهاز الفني والإداري للمنتخب حرص على تجهيز جميع اللاعبين للبطولة، خلال المعسكر الداخلي الذي أقيم الأسبوع الماضي بمقر اتحاد الكرة في دبي.
 

الإمارات
دبي
منتخب الشباب
قطر
مصر
أستراليا
تايلاند
كرواتيا
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