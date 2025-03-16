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الرياضة

نابولي.. «التعادل المُر»!

نابولي.. «التعادل المُر»!
16 مارس 2025 19:34

 
روما (أ ف ب)

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عاد نابولي بتعادل بطعم الهزيمة من عقر دار فينيزيا من دون أهداف، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، رغم تساويه بالنقاط مع الإنتر المتصدر وحامل اللقب الذي يصطدم بمضيفه أتالانتا الثالث في قمة مفصلية الأحد.
ويأتي إهدار نقطتين في وقت تقترب فيه منافسات «سيري آ» من مراحلها الحاسمة، حيث بات «النيراتسوري» قادراً على الانفراد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط، في حال فوزه على مضيفه من برجامو.
كما أن أتالانتا الثالث (58 نقطة مقابل 61 للإنتر ونابولي) يضمن الصعود إلى الريادة، في حال تحقيقه المفاجأة بالفوز على بطل إيطاليا، بعد اكتساحه يوفنتوس الأسبوع الماضي في تورينو برباعية.
وتساوى النادي الجنوبي مع انتر في الصدارة مؤقتا، إلا أن فارق الأهداف بقي لمصلحة الإنتر (+36 مقابل +22 لنابولي).
ولم يفز فريق المدرب أنتونيو كونتي سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، ليكون قد حصد 6 نقاط من أصل 15 ممكنة، كما سقط في فخ التعادل في خمس من مبارياته السبع الأخيرة.
ويزداد شعور نابولي بالمرارة، كونه أهدر نقاطاً ثمينة بمواجهة فينيتزيا صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ20 نقطة.
وقال كونتي بعد المباراة «لا أعتقد انهم تسببوا لنا بأي مشاكل، كان هناك فريق واحد سيطر على أرض الملعب، وهو نحن».
وتابع «قمنا بما يجدر بنا القيام به، لكن عندما تصنع العديد من الفرص عليك أن تسجل، أما الفرص التي حصلوا عليها فكانت نتيجة أخطاء منا».
وفرط نابولي ببعض الفرص المحققة لتسجيل هدف السبق، أبرزها عندما أصاب جاكامو راسبادوري القائم في الدقيقة الخامسة، فيما تصدى حارس أصحاب الأرض الروماني إيونوت رادو لمحاولات صريحة من الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، جوفاني دي لورنتسو والبلجيكي روميلو لوكاكو.
كما أضاع البديل الأرجنتيني جوفاني سيميوني فرصة ذهبية لانتزاع النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع عندما سدد كرة قوية من مسافة قريبة فوق العارضة بعد عرضية السويسري نواه أوكافور.
وفي مباراة أخرى ذات أهمية كبيرة الأحد، يلتقي يوفنتوس الرابع مع فيورنتينا في مواجهة حامية الوطيس في فلورانس.

الدوري الإيطالي
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نابولي
إنتر ميلان
أتالانتا
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