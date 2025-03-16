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الرياضة

بيتيس يقلب الطاولة على ليجانيس

بيتيس يقلب الطاولة على ليجانيس
16 مارس 2025 22:08

مدريد (أ ف ب) 

 

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قلب ريال بيتيس الطاولة على مضيفه ليجانيس، محولاً تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبعد تقدم أصحاب الأرض بهدفي داني رابا في الدقيقتين 29 و44، قلص لاعب الوسط إيسكو النتيجة من ركلة جزاء (64)، وأدرك «البديل» الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو التعادل (78)، قبل أن يسجل الكولومبي كوتشو هرنانديز هدف الفوز (82).
وواصل بيتيس نتائجه المتميزة بتحقيقه انتصاره الخامس في آخر ست مباريات «تعادل في واحدة»، ضمن مختلف المسابقات، رافعاً رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس.
وكان بيتيس سحق مضيفه جيمارايش البرتغالي برباعية في إياب ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليج بعد تعادلهما 2-2 ذهاباً، وسيلعب مع ياجييلونيا بياليستوك البولندي في ربع النهائي.
في المقابل، تلقى ليجانيس صفعة جديدة بخسارته الثانية توالياً، حيث تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط.
وستكون مباراته المقبلة أكثر صعوبة أمام مضيفه ريال مدريد الذي فاز عليه 3-2 في آخر مواجهة ضمن مسابقة الكأس مجدداً الانتصار بثلاثية نظيفة في ذهاب الدوري.
وحقق أتلتيك بلباو فوزه الثاني توالياً في مختلف المسابقات، بتغلبه على مضيفه إشبيلية بهدف سجله ييراي ألفاريز (84)، بعدما أهدر ميكيل فيسجا ركلة جزاء (45+3).
وكان الفريق الباسكي تأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعدما حوّل تأخره 1-2 ذهاباً أمام روما الإيطالي إلى فوز 3-1 إياباً.
وسيلعب بلباو الذي تقام المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية على أرضه، مع رينجرز الأسكتلندي في ربع النهائي.
ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي رصيده إلى 52 نقطة، معززاً مركزه الرابع، فيما تلقى إشبيلية خسارته الأولى بعد أربع مباريات، وتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.

الدوري الإسباني
الليجا
ليجانيس
ريال بيتيس
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