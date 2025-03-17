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الرياضة

«مؤجلة» برشلونة وأوساسونا 27 مارس

«مؤجلة» برشلونة وأوساسونا 27 مارس
17 مارس 2025 21:30

برشلونة (رويترز)
قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إن مباراة برشلونة مع أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني التي تأجلت في وقت سابق هذا الشهر بسبب وفاة طبيب النادي الكتالوني كارليس مينارو جارسيا ستقام 27 مارس، 

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وكان الفريقان قد أعلنا عن تشكيلتيهما في الثامن من مارس الماضي، وتوجه اللاعبون لإجراء عمليات الإحماء قبل أن يعلن برشلونة المضيف تأجيل المباراة عبر مكبرات الصوت في الملعب.
ومن المقرر أن يحل أوساسونا ضيفاً على أتليتيك بيلباو 28 مارس بعد يوم واحد فقط من المباراة المؤجلة. ويستضيف برشلونة، متصدر الدوري منافسه جيرونا 30 مارس.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة يفكر في الطعن على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب عدم تمكن رافينيا ورونالد أراوخو، المتوقع مشاركتهما مع البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم يومي 21 و25 مارس، من اللعب في 27 مارس. 

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