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الرياضة

ليفربول على بعد 5 مباريات من لقب الدوري الإنجليزي

ليفربول على بعد 5 مباريات من لقب الدوري الإنجليزي
17 مارس 2025 21:45


لندن (د ب أ)
قال الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، إن فريقه على بعد خمسة انتصارات من تحقيق لقب بطول الدوري، محذرا زملائه من المعاناة التي سيتكبدها الفريق في طريقه لتحقيق لقب آخر.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ليفربول خسر أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة، وذلك بعدما ودع دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان قبل ذلك بخمسة أيام، وتلقى الفريق هزيمتين على التوالي للمرة الأولى منذ تولي الهولندي آرني سلوت المهمة خلفا للألماني يورجن كلوب مطلع الموسم الجاري.
وسيكون فارق النقاط البالغ 12 نقطة مع الوصيف أرسنال، كافياً في حال تحقيق خمسة انتصارات من أجل تحقيق اللقب الثاني في خمسة أعوام، في حين سيبحث منافسه تحقيق الفوز في آخر تسع مباريات مع تعويض فارق الأهداف البالغ 13، وقال فان دايك: «لدينا تسع مباريات متبقية ولا أعتقد أن هناك حافزاً نحتاجه أكثر من ذلك، ما نحتاجه هو أن نواصل العمل الجاد ولا زال لدينا مهمة لتنفيذها». وأضاف: «إذا فزت بخمس مباريات، وهو أمر صعب بالطبع، ستكون بطل إنجلترا».
وتابع فان دايك: «يمكنني التأكيد أنها مهمة صعبة وسنمر بالعديد من اللحظات الصعبة ويجب عليك أن تستعد للمعاناة، سواء كانت النتيجة /1صفر أو /2 صفر أو أيا يكن، لأنه يمكنك رؤية نتيجة العمل الجاد الذي يتواصل يوميا». وأوضح: «لكن علينا جميعا أن ندرك أن العمل لم ينته بعد، يجب علينا بذل قصارى جهدنا».

ليفربول
فان دايك
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