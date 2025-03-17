الشارقة وشباب الأهلي.. «لقاء التحدي الثالث»

علي معالي (أبوظبي)

تقام في العاشرة من مساء اليوم، مباراة الشارقة وشباب الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم على استاد الشارقة، في مواجهة ثقيلة للغاية على الفريقين، وهي المواجهة الثالثة بينهما خلال هذا الشهر، بعد مباراتي دوري أبطال آسيا 2، والتي تأهل على إثرها الشارقة للمربع الذهبي.

مباراة اليوم بها الكثير من الاختلافات الفنية في أرض الملعب، يدخلها الشارقة من دون كايو لوكاس ولوان بيريرا وخالد الظنحاني وخالد توحيد ويومين شو، وفي المقابل، يفتقد شباب الأهلي، لاعبيه سردار وعزت الله والغساني والمقبالي لتواجدهم بالمنتخبات الوطنية.

وهناك العديد من الأرقام قبل مباراة الفريقين، حيث يخوض فريق الشارقة المباراة رقم 100 له في البطولة، ولعب «الملك» 99 مباراة في الحدث تاريخياً، حقق الفوز في 32 مباراة، بنسبة فوز 32%، وظهرت نتيجة التعادل في 30 مباراة، وخسر في 37 مباراة، وسجل 146 هدفاً، واستقبل 151 هدفاً، ويمتلك الشارقة لقباً واحداً في البطولة، يذكر أن الشارقة قد فاز في آخر مباراتين على أرضه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكنه لم يفُز في 3 مباريات متتالية منذ 2014.

وفي الجهة الأخرى يتصدر شباب الأهلي قائمة الأكثر تتويجاً بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برصيد 5 ألقاب، ويبحث عن الخروج من استاد الشارقة بنتيجة إيجابية قبل قمة الإياب على استاد راشد.

وتاريخياً، خاض «الفرسان» 118 مباراة، حقق الفوز في 53 مباراة، بنسبة 45%، وتعادل في 39 مباراة، وتعرض للخسارة في 26 مباراة، سجل 205 أهداف، وسكن شباكه 144 هدفاً.