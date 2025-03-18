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الرياضة

العين بطل كأس الاتحاد للشطرنج

العين بطل كأس الاتحاد للشطرنج
18 مارس 2025 11:36

العين (الاتحاد)
أحرز فريق العين 1، المركز الأول في بطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات للشطرنج، والتي نظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار يومين بمشاركة 226 لاعباً، يمثلون 113 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، ويحملون 33 جنسية من بينهم 40 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية.
وجاءت صدارة العين، بعدما حقق 16 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني «شمس تيم» برصيد 15 نقطة، وجاء فريق الشارقة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، متساوياً مع «العين 2» الخامس، و«سجنيتشر كلوب ماستر» السادس بالرصيد نفسه، ثم «وي تشيس» السابع برصيد 13 نقطة.
حضر المنافسات والختام ومراسم التتويج تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد وهشام علي الطاهر، أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعثمان موسى، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، رئيس الجهاز الفني، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً.
وأعرب تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج عن سعادته بما حققته هذه البطولة، مؤكداً أنها حققت أهدافاً كثيرة في مقدمتها المشاركة الكبيرة من الفرق وتواجد عدد كبير من حملة الألقاب الدولية وأبطال العالم من بينهم دوبوف بطل العالم، والذي لعب مع فريق العين 2، بجانب وجود لاعب تصنيفه الدولي 2699 نقطة، وهو دليل على قوة البطولة فنياً، وكانت هناك إشادة كبيرة من جميع المشاركين بهذا التجمع الكبير الذي يتواكب مع عام المجتمع في دولة الإمارات، والبطولة عززت التلاحم المجتمعي من خلال هذا التجمع الكبير من الجنسيات في مكان واحد، والصورة التي خرجت بها البطولة تؤكد نجاح الاتحاد في تحقيق أهدافه من خلال المسابقات المحلية.

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