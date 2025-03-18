«الشرقية» بطل «رمضانية» الوحدة

أبوظبي (الاتحاد)

حلق فريق «الشرقية» بلقب بطولة نادي الوحدة، التي تقام ضمن أمسيات الوحدة الرمضانية، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة.

ونجح فريق «الشرقية» في حصد اللقب بعد الفوز على فريق الجماهير الذي يديره «فالوده» قائد مدرج العنابي، بضربات الجزاء 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقبل انطلاق النهائي نظم النادي مباراة استعراضية بين فريقي عموري وتيجالي، بعد أن تعذر حضور النجم إسماعيل مطر، وانتهت المباراة بفوز فريق تيجالي 7-3.

وشارك في المباراة مجموعة من النجوم الكبار ضمن فريق عموري، على رأسهم هلال سعيد نجم العين السابق وعبد الرحيم جمعة نجم الوحدة السابق وسعيد الكثيري نجم الوحدة السابق، فيما ضم فريق تيجالي صالح المنهالي نجم الوحدة السابق وتوفيق عبد الرزاق نجم الوحدة السابق وسلطان برغش نجم الجزيرة السابق، وعدداً من النجم القدامي الذين حرصوا على الحضور في هذه الأمسية الرمضانية المميزة التي استضافها ملعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة.

توج الفائزين باللقب فارس مكتوم المزروعي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، وسعيد مبارك عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، في حضور عدد كبير من النجوم وجماهير المنطقة الذين حضروا بكثافة.

وشهدت مواجهة النجوم حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة من براعم أكاديمية الوحدة الذين تسابقوا على التقاط الصور التذكارية مع النجوم الكبار في مقدمتهم النجم عمر عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني السابق.