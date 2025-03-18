تحدي «ماي ووش» الرمضاني يُدشن النسخة الرابعة غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة الرابعة المرتقبة من تحدي «ماي ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ماي ووش»، وذلك يومي غدٍ الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس في جزيرة الحديريات، وسط أجواء تنافسية تعكس روح الرياضة والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

ويعد التحدي من أبرز الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحية.

ويشهد التحدي هذا العام نقلة نوعية، حيث ستتاح المشاركة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، للمرة الأولى منذ انطلاق النسخة الأولى، مما يعزز روح المنافسة ويتيح الفرصة لمحبي رياضة الدراجات الهوائية من مختلف الفئات للمشاركة في أجواء رياضية رمضانية مميزة.

ويشهد التحدي هذا العام منافسة قوية بين نخبة من الدراجين والدراجات، في فئتي الماسترز والمفتوحة، حيث تنطلق منافسات السيدات يوم غدٍ الأربعاء لمسافة 50 كلم، فيما تقام منافسات الرجال في اليوم التالي لمسافة 60 كلم، بمشاركة فرق رياضية بارزة من مختلف أنحاء الدولة والمنطقة أيضاً.

وخصصت اللجنة المنظمة للتحدي جوائز مالية إجمالية تصل إلى 600 ألف درهم للفائزين والفائزات، حيث سيتم تكريم 72 فائزاً، ويحصل الفائز بالمركز الأول في الفئة المفتوحة على 30 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الماسترز على 15 ألف درهم.

من جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بتنظيم النسخة الرابعة من تحدي «ماي ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية، الذي أصبح واحداً من أبرز الفعاليات المجتمعية في الدولة، ويعكس التزامنا بدعم ثقافة الرياضة وتشجيع المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي، في جزيرة الحديريات المنصة المثالية لسباقات الدراجات، ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيشهد مشاركة قوية وأداءً مميزاً من جميع المتنافسين».

وأضاف الهاشمي: «نحرص دائماً على دعم المبادرات الرياضية المجتمعية، وتشجيع الرياضيين من جميع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، ونتطلع إلى رؤية تفاعل مميز ومشاركة واسعة».

يُذكر أن النسخة السابقة من التحدي شهدت نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز السباقات المجتمعية في الإمارات، ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الرابعة عدداً كبيراً من المشاركين، في ظل الاهتمام المتزايد برياضة الدراجات الهوائية ودورها في تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة.