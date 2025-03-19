منتخب الجودو يترقب قرعة «تبليسي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تجرى بعد ظهر غدٍ الخميس، مراسم قرعة بطولة «تبليسي جراند سلام للجودو»، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الحالي، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 53 دولة، من بينها منتخبنا الوطني، الذي يشارك بأربعة لاعبين، بجانب منتخب لبنان، الذي يشارك بلاعبة واحدة، ممثلين للمنتخبات العربية الآسيوية في البطولة.

واختتم منتخبنا الوطني للجودو معسكره التدريبي بمدينة بورجومي الجورجية، وانضم للمنتخبات المشاركة بفندق «هوليداي إن» تبليسي، استعداداً لخوض منافسات البطولة، التي يشارك فيها الاتحاد الدولي للجودو بفريقين «أ وب» بـ 33 لاعباً ولاعبة من اللاجئين من مختلف دول العالم بهدف تواصلهم بعائلة الجودو في العالم، بينما تشارك جورجيا مستضيفه البطولة بـ 38 لاعباً ولاعبة، وستجرى قرعة البطولة بمقر إقامة الوفود بمدينة تبليسي في جورجيا عبر تقنية الفيديو.

وتشهد الجولة الافتتاحية للبطولة يوم بعد غدٍ الجمعة بقاعة قصر الرياضة الأولمبي بجورجيا منافسات الوزن الخفيف للرجال تحت 60 كجم، وتحت 66 كجم بجانب أوزان السيدات، ويشارك منتخبنا بأربعة لاعبين، وهم، حسب تصنيفهم، ناجي أزيبك في منافسات تحت 66 كجم، الذي يلعب في اليوم الأول، ويلعب محمد بيك في وزن تحت 73 كجم، وعمرو جاد، وزن تحت 81 كجم، في اليوم الثاني، ويختتم اللاعب سليمان إبراهيم مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، في ختام منافسات البطولة.