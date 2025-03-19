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الرياضة

مبابي يشكك في أحقية فوز رودري بالكرة الذهبية!

مبابي يشكك في أحقية فوز رودري بالكرة الذهبية!
19 مارس 2025 11:58

معتز الشامي (أبوظبي)

أثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، جدلاً واسعاً مؤخراً حول جائزة الكرة الذهبية، متحدياً المعايير الحالية لاختيار الفائز، معرباً عن مخاوفه بشأن عدم القدرة على التنبؤ بعملية التصويت.
واعترف مبابي بمفاجأته برؤية لاعب وسط مانشستر سيتي رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، متفوقاً على زميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.
وفي مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، سُئل مبابي عن فرص عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وجادل بأن فوز رودري يعني أن أي شيء ممكن في سباق الجوائز.

 

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وسُئل مبابي، ما هو لاعب الكرة الذهبية؟ رودري، هل هو لاعب كرة ذهبية بالنسبة لك؟
ورد مبابي قائلاً: «بالنسبة لي، في البداية، لم يكن كذلك، ظننت أن فينيسيوس سيفوز بالكرة الذهبية، لكن في النهاية، رودري هو من نالها، لو قلت لك ذلك قبل ثلاثة أشهر، لقلت لي: عن ماذا تتحدث».
وأكد مبابي ضرورة العدالة في منح أرفع جوائز كرة القدم، ودافع بحماس عن المساواة بين اللاعبين، قائلاً: «اليوم، لا نعرف لمن تمنح جائزة الكرة الذهبية، باستثناء أنه لا ينبغي استبعاد أي شخص، يجب مكافأة جميع اللاعبين، وربما حتى حارس مرمى»، مُعرباً عن استيائه من الوضع الراهن.
وفي العام السابق، أثار قرار منح رودري، لاعب مانشستر سيتي، جائزة الكرة الذهبية جدلاً واسعاً، لا سيما أن الكثيرين اعتقدوا أن فينيسيوس جونيور يستحقها بجدارة بعد أدائه المتميز، وكان الجدل المحيط بفوز رودري واضحاً، ما دفع ريال مدريد إلى عدم حضور الحفل الذي احتفى فيه بالجائزة، رغم فوز النادي بجوائز مرموقة أخرى، منها جائزتا أفضل فريق، وأفضل مدرب.

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