الجزيرة الأكثر تجهيزاً لـ «تشكيلة المستقبل»



مراد المصري (أبوظبي)

تصدر الجزيرة قائمة أنديتنا في إحصائية قام بها المركز الدولي للدراسات الدولية، بعنوان «تخطيط تشكيلة اللاعبين للمستقبل»، التي تقوم باحتساب نسبة مشاركة اللاعبين في الدوريات المحلية هذا الموسم، ممن تتجاوز عقودهم الحالية عام 2026.

وبلغت نسبة مشاركة اللاعبين في صفوف «فخر أبوظبي» في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، ممن تجاوز عقودهم الحالية عام 2026، 54.4%، أي أكثر من نصف التشكيلة الحالية للفريق الأول، وذلك مع تواصل جهود إدارة الجزيرة لبناء الفريق للمستقبل بخطوات إيجابية.

وجاء في ترتيب القائمة على صعيد دورينا، كل من: عجمان 41.2%، والوحدة 40.2%، والوصل 39.4%، وشباب الأهلي 39.1%، والعين 38.4%، والشارقة 28.9%، وبني ياس 23.8%، واتحاد كلباء 20.4%، والنصر 19.7%، والعروبة 9.3%، ودبا الحصن 8.9%، وخورفكان 7.4%.

وجاء في صدارة القائمة على مستوى جميع الدوريات، تشيلسي الإنجليزي بنسبة 91.8%، يليه موناكو الفرنسي 91.3%، وألكمار الهولندي 89.2%، وريال سوسيداد الإسباني 88.4%، وسان جيرمان الفرنسي 87.9%.

وعلى الصعيد العربي تصدر القائمة القادسية السعودي بنسبة 80.7%.