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الرياضة

الوصل وشباب الأهلي يسطعان في ذهاب نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

الوصل وشباب الأهلي يسطعان في ذهاب نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
19 مارس 2025 15:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
شهدت مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تفوق الوصل على حساب ضيفه الجزيرة 1-0، فيما عاد شباب الأهلي بفوز ثمين أمام مضيفه الشارقة 3-1، قبل مواجهتي الإياب الحاسمتين يومي السبت والأحد على التوالي في ملعبي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، واستاد راشد «معقل الفرسان» في دبي.
ورفعت الأهداف الخمسة في ذهاب نصف النهائي الحصيلة الإجمالية لأهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 70 هدفاً في 22 مباراة، بمعدل تهديفي وصل إلى 3.18 هدف في المباراة، حيث تصدر «الفرسان» قائمة الأقوى هجوماً برصيد 13 هدفاً، والوصل قائمة الأقوى دفاعاً بعدما استقبلت شباكه هدفاً واحداً في ثلاث مباريات.
ولم يمنع غياب الدولي كايو لوكاس، لاعب الشارقة، عن مباراة فريقه في نصف النهائي أمام شباب الأهلي من استمراره في المنافسة على صدارة هدافي الكأس برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع منافسه الأرجنتيني رامون ميريز، مهاجم الجزيرة، والصائم عن التسجيل في مباراة فريقه أمام الوصل 0-1، وتضم قائمة المنافسين أيضاً ثنائي شباب الأهلي مؤنس دبور وسردار أزمون برصيد 3 أهداف لكل لاعب.
وعزز فيدريكو كارتابيا، لاعب وسط شباب الأهلي، صدارته لقائمة «أفضل صُناع اللعب» في الكأس برصيد 7 فرص ترجمها إلى أهداف، بعدما أهدى زميله فيكتور دار سيلفا عرضتين سجل بواسطتهما الهدفين الأول والثالث لفريقهما أمام الشارقة 3-1 في مباراة ذهاب نصف النهائي.
ويشهد نصف النهائي للموسم الحالي مشاركة 3 أبطال سابقين بقيادة شباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، فيما يبحث الوصل عن «باكورة» ألقابه في المسابقة التي توج بها 8 أبطال.
وتشمل قائمة الأبطال شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، والفريق الوحيد الذي نجح في نيل ملكية الكأس التي توج بها في 5 مواسم: 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019، 2020-2021، يليه الوحدة بطل نسخ 2015-2016، 2017-2018، 2023-2024، والنصر بطل نسختي 2014-2015، 2019-2020، والعين بطل نسختي 2008-2009، 2020-2021، مقابل لقب وحيد لأندية الجزيرة (2009-2010)، الشباب (2010-2011)، عجمان (2012-2013)، والشارقة (2022-2023).

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أرقام:
22 مباراة
70 هدفاً
3.18 معدل التهديف
13 هدفاً لشباب الأهلي - الأقوى هجوماً

الشارقة
شباب الأهلي
مصرف أبوظبي الإسلامي
الجزيرة
الوصل
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