«الأبيض الأولمبي» يخسر أمام البحرين في غرب آسيا



معتصم عبدالله (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره البحريني 1-2 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على استاد نادي السيب في عُمان، ضمن الجولة الأولى لمنافسات «النسخة السادسة» من بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة.

وافتتح جونيور ندياي التسجيل للأبيض مبكراً في الدقيقة الأولى، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء. وأدرك سعود إبراهيم التعادل للبحرين في الدقيقة 21، قبل أن يسجل عبدالرحمن الخياط الهدف الثاني للبحرين من ضربة جزاء في الدقيقة 91.

ويُشارك في البطولة 8 منتخبات، تشمل إلى جانب الإمارات: عُمان «المستضيف»، الأردن، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان، والكويت. جرى توزيعها على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة.

وبحسب نظام البطولة، يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما تلعب المنتخبات الخاسرة في المباريات التي تحدد المراكز من 3 إلى 8.