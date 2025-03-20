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الرياضة

الترجي يُقيل ريجيكامب إلكترونياً!

الترجي يُقيل ريجيكامب إلكترونياً!
20 مارس 2025 12:33

 
علي معالي (أبوظبي)

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تعرض الروماني ريجيكامب مدرب الوصل السابق لموقف غريب في تونس، عندما تلقى إقالته من تدريب الترجي برسالة عبر البريد الإلكتروني.
قال ريجيكامب: «ليس لدي أي مشاكل مع إدارة الترجي، وأحترمها وأحب العمل كثيراً في النادي، ولم أتحدث أبداً ضد الفريق أو اللاعبين، وقررت الإدارة إنهاء عقدي، حيث تلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني، تفيد بأن النادي أنهى عقدي من جانب واحد».
وأضاف: «الترجي وتاريخه فوق أي شخص، وأتمنى له الفوز بدوري أبطال أفريقيا».
قاد ريجيكامب الترجي في 24 مباراة، وفاز بـ16 مباراة، وتعادل 6 مرات وخسر مباراتين، وقاد الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأمضى المدرب الروماني 5 أشهر مدرباً للترجي بعد إقالته من الطائي السعودي، ودرب ريجيكامب الوحدة والوصل من 2017 إلى 2020.

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ريجيكامب
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الترجي
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