100 لاعب في «الشطرنج الهندي» بالعين



العين (الاتحاد)



أقيمت بطولة الشطرنج الرمضانية التي احتضنها المركز الهندي الاجتماعي بمدينة العين، بتنظيم متميز من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسط حضور لافت ومشاركة واسعة من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتُوّج سيباشفيلي جيورجي بالمركز الأول، يليه شيرليف ألايار، وغيث سعيد النعيمي.

وتم تكريم مجموعة من المواهب الواعدة في مختلف الفئات العمرية، أبرزهم هاوسرنوت سيسيل «أفضل لاعبة»، وأديتي آرون من نادي العين «أفضل لاعبة»، ونفاينيث مينون وسارة سوزان إلياس «أفضل لاعبين تحت 14 سنة»، وأحمد يونس الخصييري وإليزي تبارك «أفضل لاعبين تحت 12 سنة»، وحمدان محمد آل علي وفاطمة ناصر الشامسي «أفضل لاعبين تحت 10 سنوات»، وأهيان حسيب وتريفيكا فينود كومار «أفضل لاعبين تحت 8 سنوات»، وتولى الحكم الدولي أحمد عادل قيادة تحكيم البطولة.

ويؤكد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية من خلال البطولة التزامه المتواصل برعاية المواهب وصقل القدرات الفكرية في أجواء تنافسية ترتقي باللاعبين نحو التميز.