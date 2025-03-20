الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

100 لاعب في «الشطرنج الهندي» بالعين

100 لاعب في «الشطرنج الهندي» بالعين
20 مارس 2025 17:00


العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
«جائزة الإبداع الرياضي» تهنئ كوفنتري برئاسة «الأولمبية الدولية»


أقيمت بطولة الشطرنج الرمضانية التي احتضنها المركز الهندي الاجتماعي بمدينة العين، بتنظيم متميز من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسط حضور لافت ومشاركة واسعة من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات.
وتُوّج سيباشفيلي جيورجي بالمركز الأول، يليه شيرليف ألايار، وغيث سعيد النعيمي.
وتم تكريم مجموعة من المواهب الواعدة في مختلف الفئات العمرية، أبرزهم هاوسرنوت سيسيل «أفضل لاعبة»، وأديتي آرون من نادي العين «أفضل لاعبة»، ونفاينيث مينون وسارة سوزان إلياس «أفضل لاعبين تحت 14 سنة»، وأحمد يونس الخصييري وإليزي تبارك «أفضل لاعبين تحت 12 سنة»، وحمدان محمد آل علي وفاطمة ناصر الشامسي «أفضل لاعبين تحت 10 سنوات»، وأهيان حسيب وتريفيكا فينود كومار «أفضل لاعبين تحت 8 سنوات»، وتولى الحكم الدولي أحمد عادل قيادة تحكيم البطولة.
ويؤكد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية من خلال البطولة التزامه المتواصل برعاية المواهب وصقل القدرات الفكرية في أجواء تنافسية ترتقي باللاعبين نحو التميز.

الإمارات
أبوظبي
العين
الشطرنج
الهند
آخر الأخبار
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
الرياضة
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
اليوم 14:17
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
الرياضة
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
اليوم 14:11
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
الرياضة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©