صلاح يتفوق على ميسي ونيمار.. أغلى أصحاب «العقود المنتهية» في 2025



معتز الشامي (أبوظبي)



مع اقتراب نهاية موسم الأندية الأوروبية، تبدأ أندية كرة القدم وجماهيرها بالتركيز على الصفقات التي يمكن إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغم أن هذا يعني غالباً ارتفاعاً في رسوم الانتقالات، فإن بعض الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تراقب عن كثب المواهب التي تنتهي عقودها.

وفي عام 2025، ربما نشهد رحيل بعضٍ من أبرز نجوم الكرة عن أنديتهم الحالية مجاناً، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز تلك الأسماء.

يتصدر ترينت ألكسندر-أرنولد، لاعب ليفربول، قائمة اللاعبين الأكثر قيمة مع دخوله العام الأخير من عقده الحالي، حيث تبلغ القيمة السوقية للظهير الأيمن لليفربول 75 مليون يورو، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ويشغل ألكسندر أرنولد حالياً منصب نائب قائد الفريق في أنفيلد، وانضم إلى النادي منذ أن كان في السادسة من عمره، وتدرج في فرق الشباب المختلفة، ليصبح لاعباً أساسياً في ليفربول، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع «الريدز»، لكن فرصة الانضمام إلى الفريق الملكي، وخلافة داني كارفاخال ربما تكون مغرية للغاية.

ويحل النجم محمد صلاح هداف ليفربول والبالغ 32 عاماً في المركز الثاني، بقيمة سوقية تبلغ 55 مليون يورو، وهو الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفاً، ولكن تم ربطه بانتقال صيفي إلى الدوري السعودي، بينما حل في المركز الثالث مهاجم ليل جوناثان ديفيد، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب «25 عاماً» 45 مليون يورو.

وفي المركز الرابع يأتي جناح بايرن ميونيخ ليروي ساني بقيمة سوقية تبلغ 45 مليون يورو، وارتبط لاعب مانشستر سيتي السابق بالانتقال إلى عدد من أندية الدوري الإنجليزي، بما في ذلك مانشستر يونايتد، ويليه مدافع باير ليفركوزن جوناثان تاه «28 عاماً» في المركز الخامس بقيمة سوقية 30 مليون يورو.

ويحتل مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك المركز السادس، بقيمة 28 مليون يورو، وكان الهولندي جزءاً أساسياً من فوز «الريدز» بلقب الدوري الإنجليزي، لكن مستقبله لا يزال غير مؤكد، وفي المركز السابع، يأتي أوليفييه بوسكاجلي مدافع أيندهوفن، بقيمة 27 مليون يورو، وفي المركزين الثامن والتاسع، يأتي لاعب وسط نابولي فرانك أنجيسا، وصانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، أيضاً بـ27 مليون يورو.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل لاعب وسط ليل والمنتخب الإنجليزي أنجيل جوميز بقيمة 25 مليون يورو، كما تنتهي عقود نجوم مشهورين آخرين مثل ليونيل ميسي (القيمة السوقية 20 مليون يورو في المركز الرابع عشر، ونيمار 15 مليون يورو في المركز الثامن عشر هذا الصيف.