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الرياضة

ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!

ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
21 مارس 2025 14:06

 
علي معالي (أبوظبي)

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شهدت مباراة البرازيل وكولومبيا، في تصفيات كأس العالم، إصابة أليسون بيكر حارس منتخب «السامبا» وليفربول الإنجليزي، بالارتجاج في المخ بعد الاصطدام مع المدافع دافينسون سانشيز، مما يهدده بعدم المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأرجنتين.
تحدث رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل عن وضع أليسون، بعد فوز البرازيل 2-1 على كولومبيا، حيث تم استبداله في الدقيقة 75، حيث عانى من «ضربة» في منطقة الرأس، ومن المنتظر أن يخضع للفحص الطبي بالأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي.
وقال طبيب المنتخب: إذا كانت جميع الاختبارات سلبية، نقوم بالتسلسل عن طريق إجراء اختبار معرفي، ثم نقوم بتقييم اللاعب، وفي حالة احتمال أن يكون كل شيء طبيعياً، سنقوم بتسلسل مراقبة في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة ما إذا كان يتمكن من السفر معنا والذهاب إلى الأرجنتين لخوض المباراة يوم 26 مارس الجاري.

تصفيات كأس العالم
البرازيل
الأرجنتين
أليسون بيكر
ليفربول
كولومبيا
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