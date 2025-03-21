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الرياضة

الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو

الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
21 مارس 2025 14:11

دبي (الاتحاد)
تختتم عصر الغد بطولة شهر مارس للبولو التي شهدت مشاركة أربعة فرق بهانديكاب من 4 إلى 6 جول، ضمن نشاط نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية تجمع المباراة الأولى بين فريقي بنسالي بقيادة ريتشي بنسالي وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور على كأس الترضية، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة والنصف وتجمع بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري على كأس البطولة.
وكان فريق الحبتور قد حقق فوزاً مستحقاً على بنسالي بخمسة إهداف ونصف الهدف مقابل أربعة أهداف بعد مباراة قوية تخللتها لمحات فنية من الفريقين، تقدم فريق الحبتور في البداية بفضل توفيق وتألق خلف محمد نجم المباراة الذي صنع عدة اهداف ونفذ واجبه الدفاعي على أكمل وجه.
وتتكرر مباراة الحبتور وجهانجيري حيث سبق أن أقيمت المباراة قبل نحو أسبوع في افتتاح البطولة وفاز فيها الحبتور بنتيجة ستة اهداف مقابل أربعة أهداف إلا أن مباريات الختام أشبه بنهائي الكؤوس ولا تحتمل التعويض.
وفي مباراة ذئاب دبي وجهانجيري فقد نجح فريق جهانجيري الأقل تصنيفاً في الفوز بسبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف أي أن فارق التصنيف شكل له ميزة قفزت به إلى نهائي البطولة وبرغم تقدم فريق ذئاب دبي في الشوط الأول إلا أن فريق جهانجيري استطاع أن يلملم أوراقة ويعيد ترتيبها ويتساوي مع الذئاب في عدد الأهداف التي تم تسجيلها ولكن فارق الهانديكاب «التصنيف» كان كفيلاً بترجيح كفة جهانجيري.

 

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