أحمد الحميري يتوّج دائرة القضاء بطلاً للنسخة الـ12 لكأس منصور بن زايد







أبوظبي (وام)

شهد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة الليلة الماضية ختام بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025»، على الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، وتوّج معاليه فريق «دائرة القضاء» بطلاً للنسخة الـ12 من البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية.

حضر حفل الختام والتتويج حسن الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة، وممثلي الشركات الراعية، ومختلف وسائل الإعلام، والقطاع الرياضي في الدولة.

وثمّن معالي أحمد بن محمد الحميري الدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة لرعاية قطاع الشباب والرياضة من خلال إقامة البطولات الرياضية المتميّزة خلال شهر رمضان المبارك بما يُسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وتقوية الروابط الاجتماعية وضمان استدامتها بين الموظفين، وتعزيز روح الانتماء والعطاء لدى جميع أفراد المجتمع.

وهنأ معاليه فريق «دائرة القضاء» بالفوز بكأس البطولة متمنياً التوفيق لجميع الفرق في البطولات المقبلة، وأشاد بدور اللجنة المنظمة في التنظيم المتميّز للبطولة والمستويات القوية للفرق المشاركة، والروح الإيجابية التي سادت المباريات، والتي أسهمت بدورها في الارتقاء بالمستوى الفنّي للبطولة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لاتحاد الكرة، ورابطة المحترفين على دورهما البارز في إنجاح البطولة، مشيداً بجهودهما في دعم الرياضة في الدولة وتطوير مستوى المنافسات، وأكّد أن هذا التعاون المثمر بين مختلف الجهات يُعزّز المبادرات الرياضية ويُرسّخ مكانتها جزءاً أساسياً من الفعاليات المجتمعية الهادفة وتقدّم بالشكر إلى جميع الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والجهات والمؤسّسات الإعلامية لدعمهم الدائم لمسيرة البطولة ومشاركتهم الفعّالة في هذا الحدث الرياضي الرائع. وكرّم معالي أحمد الحميري، حكّام المباراة النهائية، عادل النقبي وحمد علي يوسف، والإداري المثالي محمد عبدالكريم، من فريق «مكتب الأمين العام».

وحصل سيباستيان تيجالي، من فريق «دائرة القضاء»، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما ذهبت جائزة الهدّاف إلى لوجاه جونيور، من فريق «دائرة القضاء»، وأفضل حارس إلى مصطفى جابر، من فريق «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، الذي توّجه معاليه بالميداليات الفضية لحصوله على المركز الثاني، فيما حصد فريق «مكتب الأمين العام» المركز الثالث وتوّج بالميداليات البرونزية، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على فريق «مدارس الإمارات الوطنية» في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية.

كما كرّم معاليه الرعاة الرسميين للبطولة، «شركة رويال جت» و«فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال» و«شركة ميركاتور للسياحة والسفر»، إلى جانب «أروما دي لاموري» للعطور التي قدّمت جائزة «رجل المباراة» خلال منافسات البطولة. يُذكر أن النسخة الثانية عشرة شهدت مشاركة 16 فريقاً تمّ تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتأهّل أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى ربع النهائي، وأشرف على المواجهات نُخبة من أفضل الحكّام الدوليين.