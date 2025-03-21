اليابان.. «بطل» القرن في التأهل المُبكر إلى «المونديال»



عمرو عبيد (القاهرة)

بين 7 نُسخ «مونديالية»، شهد القرن الحالي إقامة نهائياتها أو تصفياتها العالمية، يبرز اسم المنتخب الياباني في قائمة خاصة، صحيح أنها لم تُشكّل فارقاً فنياً كبيراً في مستوى المنافسة على كأس العالم، لكنها وضعت «الساموراي» دائماً في صدارة المنتخبات المتأهلة إلى البطولة الكُبرى، حيث بات حالياً أول فريق يبلغ «مونديال 2026» رسمياً، بعد منتخبات الدول المُستضيفة، ليتكرر نفس الحدث مع «الكمبيوتر» للمرة الخامسة في القرن الحديث، بينها مرة واحدة مُستضيفاً المونديال، ليكون بطل القرن الحالي في التأهل «المونديالي» المُبكر.

ونجح منتخب اليابان في التأهل رسمياً إلى كأس العالم المُقبلة، بعد فوزه على البحرين، قبل 3 جولات من نهاية الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية، ليضمن صدارة المجموعة الثالثة فيها، ومنذ ظهوره «المونديالي» الأول عام 1998، نجح «الساموراي» في بلوغ جميع النُسخ التالية من دون استثناء، بل كان أول منتخب في العالم يضع قدمه رسمياً في البطولة خلال 5 مرات، وإن كان أكبر إنجازاته تمثّل في الوصول إلى دور الـ16 بـ4 بطولات، وكان أفضل مراكزه «التاسع» في الترتيب العام خلال 3 مرات.

اليابان بدأ تلك السلسلة «المثيرة» مطلع القرن الحالي، نظرياً ومنطقياً، عندما استضاف بطولة 2002 مع كوريا الجنوبية، في ظهوره «المونديالي» الثاني عبر تاريخه، وفي يونيو 2005، بات «الساموراي» أول منتخبات العالم وصولاً إلى «مونديال 2006» بعد التفوق في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية أيضاً، ثم كرر الأمر في يونيو 2009، ليضمن التأهل المُبكر إلى «مونديال 2010»، وهذه المرة في الدور الرابع من التصفيات القارية.

وفي تلك المرات، لحقت به أغلب المنتخبات الآسيوية المتأهلة معه، حسب توقيت ونظام التصفيات العالمية، إلا أنه انفرد وحده بالتأهل المُبكر لنُسخة «2014»، حيث سبق أبناء قارته بأسبوعين تقريباً وقتها، قبل جولتين من نهاية الدور الرابع في التصفيات، وتأهل «الساموراي» يوم 4 يونيو 2013، تاركاً باقي المقاعد للحسم في الجولة الأخيرة، يوم 18 يونيو.

إلا أن بطولتي كأس العالم 2018 و2022، شهدت تغييراً في واقع المنتخب الياباني، الذي اعتاد عليه منذ مطلع القرن الحالي، حيث كان ثاني المنتخبات العالمية وصولاً إلى «المونديال» عام 2017، حيث سبقه نظيره الإيراني بالتأهل في شهر يونيو، قبل أن يلحق به في أغسطس وقتها، حيث واجه «الكمبيوتر» منافسة شرسة في المجموعة الثانية مع المنتخب السعودي والأسترالي، قبل أن يلحق به كلاهما.

وقبل المونديال «القطري» الأخير، وفي ظل تغييرات في نظام وتوقيت التصفيات عبر قارات العالم كله، كان منتخب ألمانيا أول المتأهلين إلى كأس العالم، ممثلاً للقارة الأوروبية، وتلاه بعض أبناء «القارة العجوز» وكذلك منتخبات أميركا الجنوبية، بينما كانت إيران أول المتأهلين عن القارة الآسيوية، نهاية يناير 2022، ولحقت بها كوريا الجنوبية في فبراير، بينما انتظرت اليابان حتى شهر مارس لتتأهل مع السعودية.