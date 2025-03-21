شفيونتيك وكارولين.. «6 من 7»!



ميامي (أ ف ب)



جددت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، تفوقها على الفرنسية كارولين جارسيا، وبلغت الدور الثالث من دورة ميامي الألف نقطة للتنس، بفوزها عليها 6-2 و7-5.

وسبق للبولندية أن تغلبت قبل أسبوعين على المصنفة 74 عالمياً في الدور الثاني لدورة إنديان ويلز الألف نقطة، لكن بشكل أسهل بكثير من المواجهة الأخيرة إذ فازت حينها 6-2 و6-0.

وبعد مجموعة أولى سهلة حسمتها في نصف ساعة، واجهت شفيونتيك التي تنازلت عن لقب إنديان ويلز بخروجها من نصف النهائي، صعوبة في الثانية وكانت قاب قوسين أو أدنى من خسارتها، حين كانت متخلفة 4-5 والفرنسية أمام فرصة لكسر إرسال منافستها في الشوط العاشر.

لكن المصنفة أولى سابقاً أنقذت الموقف، ثم فازت بالنقاط التسع التالية، منهية اللقاء في ساعة و34 دقيقة، ومكرسة تفوقها التام على جارسيا التي منيت بهزيمتها السادسة أمام منافستها من أصل سبع مواجهات بينهما.

وقالت شفيونتيك بعد مباراتها الأولى في الدورة التي أحرزت لقبها عام 2022، إن «مستوى الطاقة لدي تدنى بشكل سريع جداً، بالتالي حاولت أن أستيقظ، أن أحافظ على الاندفاع الذي تمتعت به في المجموعة الأولى».

وتلتقي شفيونتيك في الدور الثالث البلجيكية إليز مرتنز التي تغلبت بدورها على الأميركية بايتون ستورنز 6-4 و6-1.

وتأهلت إلى الدور الثالث أيضا الأميركية دانييل كولينز الخامسة عشرة وحاملة اللقب، بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 6-4 و7-6، لتواجه السويسرية ريبيكا ماساروفا الـ168 عالمياً.

وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، احتاج النرويجي كاسبر رود المصنف خامساً ووصيف بطل 2022 إلى ثلاث مجموعات للخروج منتصراً من مباراته الأولى، والتأهل إلى الدور الثالث، بفوزه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 3-6 و6-4 و6-4.

ويلتقي رود في الدور المقبل الفرنسي كورنتان موتيه أو التشيلي أليخاندرو تابيلو.

وبعدما حقق فوزه الأول في الفردي منذ أكتوبر 2022، انتكس الأسترالي كيريوس مجدداً، وانتهى مشواره عند الدور الثاني بخسارته أمام الروسي كارن خاتشانوف 6-7 و0-6.

ويلتقي خاتشانوف في اختباره التالي البلغاري جريجور ديميتروف الخامس عشر، والفائز بدوره على الإيطالي فيديريكو تشينا 6-1 و6-4.

وتأهل أيضاً الإيطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر، بفوزه على الفرنسي كوينتان هاليس 3-6 و7-6 و7-5، ليواجه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع عشر الفائز على الأسترالي تريستن شولكايت 6-4 و6-4.