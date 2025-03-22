دون ميسي.. الأرجنتين تقترب من «مونديال 2026»

مونتيفيديو (أ ب)



لم يتأثر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بغياب نجمه ليونيل ميسي، وعدد آخر من اللاعبين الأساسيين، وتمكن من التغلب على أوروجواي 1- صفر، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل تياجو ألمادا الهدف الوحيد بتسديدة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 68، ليصبح المنتخب الأرجنتيني، الفائز بلقب مونديال 2022، على بُعد نقطة واحدة من حجز أحد المقاعد المؤهلة مباشرة إلى «المونديال».

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني قمة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بعد مرور 13 جولة، ويمكنه أن يحجز مقعده في المونديال يوم الثلاثاء المقبل، في حال تعادله مع المنتخب البرازيلي.

ويتفوق المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بفارق 15 نقطة على منتخب بوليفيا، صاحب المركز السابع، مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية التصفيات.

وتغلب منتخب الإكوادور تغلب على فنزويلا 2-1 ليصعد إلى المركز الثاني، واقترب هو الآخر من التأهل إلى «المونديال».

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة أمام أوروجواي، وباراجواي، ويحتل المنتخب الكولومبي في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وتتأهل أول ست فرق مباشرة إلى «المونديال»، وتظل فرصة التأهل للمونديال قائمة للفريق الذي يحتل المركز السابع حيث يخوض ملحق «الفيفا».