هاميلتون يفتتح «عداد الانتصارات» مع فيراري بـ «سباق السرعة»!

شنغهاي (رويترز)



احتفل لويس هاميلتون بفوزه الأول في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات مع فيراري، بعدما تصدر سباق السرعة في جائزة الصين الكبرى من البداية إلى النهاية في سباقه الثاني مع الفريق الإيطالي.

وتمكن بطل العالم سبع مرات، والذي انطلق من المركز الأول، من إدارة إطاراته بشكل رائع، ليفوز بالسباق بفارق 6.889 ثانية عن أوسكار بياستري سائق مكلارين، فيما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث في السباق الذي امتد لمسافة مئة كيلومتر.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها هاميلتون، الذي حقق 105 انتصارات في مسيرته بالسباقات العادية، والذي انضم من مرسيدس في يناير، وفيراري بسباق السرعة من تقديم هذه الصيغة المختصرة للسباقات في عام 2021.

وحافظ لاندو نوريس، سائق مكلارين، والفائز بالسباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، على صدارة الترتيب، بعدما عانى لانتزاع نقطة باحتلال المركز الثامن. ويملك نوريس الآن 26 نقطة، مقابل 24 نقطة لفرستابن.

وجاء شارل لوكلير زميل هاميلتون في فيراري بالمركز الخامس، خلف جورج راسل سائق مرسيدس.

وقال هاميلتون الذي شاهد والده أنتوني مستواه الهائل من مرأب فيراري «كان شعوري رائعاً عندما استيقظت اليوم، وكان السباق الأول في ملبورن صعباً، شعرت حقاً أن الكثيرين استخفوا بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها عند الانضمام لفريق جديد، وأن تتأقلم معه، والتفاهم والتواصل وكل هذه الأمور، وسمعت عدداً كبيراً من النقاد والأشخاص الذين يتحدثون بسخرية، ومن الواضح أنهم لم يفهموا الأمر، ربما لأنهم لم يخوضوا هذه التجربة من قبل أو ببساطة ليسوا على دراية بها، لذا، كان شعوراً رائعاً أن آتي إلى هنا وأشعر براحة أكبر في السيارة، لأنني لم أشعر بالراحة في ملبورن، وكنت في قمة مستواي منذ اللفة الأولى لي هنا، لقد قام المهندسون والفنيون بعمل رائع».

تقدم هاميلتون بسهولة منذ البداية وطارده فرستابن الفائز بسباق السرعة العام الماضي بشراسة، لكن السائق الهولندي تراجع بعد ضغط بياستري الذي تجاوزه في المراحل الختامية.