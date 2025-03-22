ديوكوفيتش يُعادل «قياسية» نادال في «الأساتذة »



ميامي (رويترز)



خسر كارلوس ألكاراز 5-7 و6-4 و6-3 أمام البلجيكي ديفيد جوفين، في الدور الثاني من بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بينما عادل نوفاك ديوكوفيتش الرقم القياسي لرافائيل نادال في عدد الانتصارات ببطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة، وقطعت الروسية ميرا أندريفا خطوة أخرى نحو تحقيق «ثنائية الشمس المشرقة».

وتقدم جوفين على المصنف الثاني، بعدما كسر إرساله في كل مجموعات المباراة، وحسم الفوز في نقطة المباراة الثانية، عندما فشل ألكاراز في رد ضربة أمامية لعبها البلجيكي في الزاوية.

ويلتقي جوفين في الدور المقبل مع براندون ناكاشيما الذي فاز 6-4 و4-6 و6-3 على روبرتو كارباييس باينا.

وعاد ديوكوفيتش، الفائز باللقب ست مرات، بعد طول انتظار إلى بطولة ميامي المفتوحة ليفوز 6-صفر و7-6 على الأسترالي رينكي هيجيكاتا ويبلغ الدور الثالث.

ويشارك ديوكوفيتش في البطولة للمرة الأولى منذ 2019، ليحقق انتصاره 410 في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة ليتساوى مع رافائيل نادال صاحب أكبر عدد من الانتصارات في هذه الفئة على مر العصور.

وقال ديوكوفيتش في مقابلة على جانب الملعب «لعبت بصورة جيدة جداً، مستواي كان مرتفعاً جداً منذ البداية، كنت أعرف بالضبط ما أريد فعله خططياً، بالطبع إنها المباراة الأولى، لكن شعوري داخل الملعب ومستواي مشجعان جداً.

وكانت مباراة من طرف واحد في المجموعة الأولى، إذ فرض ديوكوفيتش أسلوبه من الخط الخلفي حيث استعرض قدراته واحتاج 27 دقيقة فقط لحسمها.

لكن تحسن أداء منافسه الأسترالي في المجموعة الثانية المتقاربة التي حافظ فيها اللاعبان على إرساليهما، ليحتكما إلى شوط فاصل حسمه ديوكوفيتش، المصنف الرابع في البطولة، بعدما فاز بآخر ست نقاط.

وخسر الروسي دانييل ميدفيديف المصنف السابع في البطولة التي فاز بها قبل عامين 6-2 و6-3 أمام الإسباني جاومي مونار، وكان ميدفيديف تأهل إلى قبل نهائي إنديان ويلز.

وتقدم كاسبر رود وجريجور ديميتروف، اللذان سبق لهما التأهل للنهائي في ميامي، بينما خرج الأسترالي نيك كيريوس، الذي حقق هذا الأسبوع فوزه الأول منذ أكتوبر 2022، بخسارته أمام كارين ختشانوف في الدور الثاني بنتيجة 7-6 و6-صفر.

وفي منافسات السيدات، تغلبت أندريفا، التي تشارك للمرة الأولى في بطولة ميامي المفتوحة، بعد فوزها بالبطولة الأولى من «ثنائية الشمس المشرقة» في إنديان ويلز، على فيرونيكا كوديرميتوفا 6-صفر و6-2، وتواجه في الدور التالي بطلة الدوحة أماندا أنيسيموفا.

وفازت البطلة السابقة شيانتيك 6-2 و7-5 على كارولين جارسيا، لتتغلب على الفرنسية في البطولة الثانية توالياً، لتضرب حاملة اللقب موعداً في الدور الثالث مع البلجيكية إليسه ميرتنز التي تأهلت بعد فوزها 6-4 و6-1 على الأميركية بيتون ستيرنز.

وتأهلت ماديسون كيز بطلة أستراليا المفتوحة، بفوزها 6-3 و6-3 على الأرمينية إيلينا أفانيسيان، لتصعد إلى الدور الثالث مع الفلبينية ألكسندرا إيالا المشاركة ببطاقة دعوة، والتي تغلبت على اللاتفية المصنفة 25 إيلينا أوستابنكو 7-6 و7-5.

وتقدمت إيما رادوكانو في البطولة بفوزها 7-6 و2-6 و7-6 على إيما نافارو، كما واصلت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة العاشرة والتشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 15 مشوارهما في البطولة.