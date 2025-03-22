«صاعد» أرسنال يحطم رقماً قياسياً بعد 153 عاماً!

معتز الشامي (أبوظبي)



سجل مايلز لويس سكيلي رقماً قياسياً مع منتخب إنجلترا، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له مع منتخب إنجلترا، وحقق نجم أرسنال متعدد المواهب بداية مثالية لحقبة توماس توخيل بتسجيله الهدف الافتتاحي في مباراة ألبانيا، استغرق الأمر 20 دقيقة حتى تمكن «الأسود الثلاثة» من كسر الجمود في مباراته الافتتاحية ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب ويمبلي.

ورغم مشاركة هاري كين وجودي بيلينجهام وفيل فودين وماركوس راشفورد في التشكيلة الأساسية، إلا أن سكيلي سجل الهدف الأول، في المباراة التي انتهت بفوز الإنجليز بهدفين.

وبعمر 18 عاماً و176 يوماً، أصبح سكيلي أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له مع منتخب إنجلترا منذ أول مباراة رسمية لـ «الأسود الثلاثة» ضد اسكتلندا عام 1872.

كما حطم لاعب أرسنال الرقم القياسي الذي سجله زميله في الفريق راشفورد لمدة 9 سنوات، حيث سجل مهاجم مانشستر يونايتد «المعار» إلى أستون فيلا هدفاً في مرمى أستراليا بعمر 18 عاماً و209 أيام في مايو 2016.

وفي الوقت نفسه، دخل لويس سكيلي، بهدفه، ضمن قائمة أصغر الهدافين في تاريخ إنجلترا، ويحتل واين روني صدارة القائمة، بعد أن سجل هدفه الأول في سبتمبر 2003، وهو في سن 17 عاماً و317 يوماً أمام مقدونيا الشمالية، ويأتي مايكل أوين المركز الثاني في القائمة بعدما سجل هدفه أمام المغرب بعمر 18 عاماً و164 يوماً في مايو 1998.