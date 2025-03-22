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الرياضة

سليمان إبراهيم يختتم مشاركة منتخب الجودو في «تبليسي جراند سلام»

سليمان إبراهيم يختتم مشاركة منتخب الجودو في «تبليسي جراند سلام»
22 مارس 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يختتم سليمان إبراهيم مشاركة منتخبنا في بطولة تبليسي جراند سلام التي يستضيفها الاتحاد الجورجي، بمشاركة 385 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، بداية من لقاء الإسباني سانتا أرون في «تمهيدي» وزن تحت 90 كجم «فئة الوزن الثقيل» يوم الأحد.
وشهد اليوم الأول لبطولة «تبليسي جراند سلام»، فوز ناجي أزيبك على لاعب الاتحاد الدولي شابيخانوف سايخان بـ«الإيبون» في وزن تحت 73 كجم، كما تغلب على الجورجي يورجي تشيخيليدزي، وتأهل لمواجهة الفرنسي جوان بنيامين جابا في دور الثمانية.
وفي منافسات اليوم الثاني تفوق محمد يزبيك في تصفيات وزن تحت 73 كجم على بطل لتوانيا «المخضرم» فيتكا وسكاز، إلا أنه خسر من بختتيار ميخائيلي بطل جورجيا في دور الـ16، رغم احتجاج يزبيك على تحيز حكام الفيديو لصاحب الأرض، وأوقعت القرعة عمرو جاد أمام الطاجيكي بنختيار بوزروف في وزن تحت 73 كجم.
تأتي البطولة ضمن برنامج «جودو الإمارات» الذي يستعد لبطولة العالم بالمجر في منتصف يونيو المقبل، وبطولة «أبوظبي جراند سلام» في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
جورجيا
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