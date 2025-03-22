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الرياضة

تحدي «ماي ووش» للدراجات الهوائية يتوج الأبطال

تحدي «ماي ووش» للدراجات الهوائية يتوج الأبطال
22 مارس 2025 15:00

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت النسخة الرابعة من تحدي «ماي ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية، السباق المجتمعي، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ماي ووش» على مدار يومين في جزيرة الحديريات بأبوظبي، أجواء تنافسية عكست روح الرياضة والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك.
وانطلق التحدي، الذي جاء ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي للتشجيع على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية وتوسيع قاعدة ممارسيها، يوم الأربعاء الماضي بسباق السيدات لمسافة 50 كلم، فيما أقيم سباق الرجال في اليوم التالي لمسافة 60 كلم.
وفازت صفية الصايغ من فريق ماي ووش بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة المخصصة للمواطنات، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 1:24:27 ساعة، وحلّت في المركز الثاني شيخة عيسى من شرطة دبي، وجاءت عايشة فولاد من فريق ماي ووش في المركز الثالث.
وعلى صعيد الفئة المفتوحة للمواطنين، فاز أحمد المنصوري درّاج فريق شباب الأهلي أمنيات بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 1:22:35 ساعة، وحلّ ثانياً زميله في الفريق طلال سودير، وفي المركز الثالث محمد المطيوعي.
وفي فئة المقيمين المفتوحة، سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، وفازت المصرية ابتسام زايد بالمركز الأول، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 1:11:43 ساعة، وحلّت في المركز الثاني الكازاخية ماكابات أوموتزاهنوفا، وجاءت الليتوانية أوليفيا باليسيتي في المركز الثالث.
وعلى صعيد فئة الرجال المفتوحة للمقيمين، فاز درّاج فريق شرطة دبي الجزائري حمزة عماري بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 1:20:53 ساعة، وجاء ثانياً المغربي سليمان مينوال من فريق ياسي، وحلّ ثالثاً الجزائري الآخر ياسين حمزة من فريق شرطة دبي.
وشهد تتويج الفائزات والفائزين، الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، وطلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد خلفان القبيسي، مدير إدارة الموارد البشرية «بالتكليف» في مجلس أبوظبي الرياضي.

الدراجات الهوائية
مجلس أبوظبي الرياضي
جزيرة الحديريات
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