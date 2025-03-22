سالم بن عبد الرحمن يُتوج «بيئة» ببطولة البادل الرمضانية

الشارقة (وام)

توّج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، فريق مجموعة بيئة الفائز ببطولة منافسات البادل تنس للرجال، ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، وذلك في مركز «بادل أرينا».

وتمكّن فريق مجموعة بيئة من حصد لقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في المركز الثالث.

وتأتي البطولة في إطار التزام نادي موظفي حكومة الشارقة بتنظيم فعاليات رياضية تعزّز بيئة العمل الصحية، وتعمل على توفير منصة تجمع الموظفين خارج أروقة العمل، ما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بينهم وتنمية حس المبادرة والتعاون.

وتحرص اللجنة المنظمة على تطوير البطولة سنوياً من خلال تحسين آليات التنافس، بما يضمن مشاركة أوسع وتجربة رياضية مميّزة.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً من موظفي الجهات الحكومية، حيث تنافس 34 فريقاً مثلوا 28 جهة حكومية بمجموع 68 لاعباً، ضمن أجواء رياضية حماسية اتسمت بالتفاعل الكبير من المشاركين والجمهور.

وتنافست الفرق على تقديم مستويات قوية، ما أضفى الكثير من الحماس والتشويق على المباريات.

كما تميّزت البطولة بحضور جماهيري لافت من محبي رياضة البادل تنس، الذين تفاعلوا مع مجريات المباريات، مما عزّز الأجواء الرياضية الجميلة التي سيّطرت على البطولة.

وشكّلت البطولة من خلال منافساتها التي انطلقت خلال الشهر الفضيل، فرصةً لتقوية العلاقات بين موظفي الجهات الحكومية في أجواء مفعمة بالحماس والروح الرياضية، ما أسهم في كسر الروتين اليومي وإضفاء طابع من المنافسة والتحدي.

حضر المباراة النهائية والتتويج إلى جانب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: أحمد حمد السويدي، رئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولي وممثلي الجهات المشاركة.