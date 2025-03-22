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الرياضة

براندت يدرس الرحيل عن دورتموند في الصيف

براندت يدرس الرحيل عن دورتموند في الصيف
22 مارس 2025 15:39

دورتموند (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن جوليان براندت، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يفكر في الرحيل في الصيف المقبل.
وذكرت قناة «سكاي التلفزيونية» أن الألماني الدولي براندت ووالده، ومستشاره يورجن براندت، يدرسان الخيارات رغم أن لديه عقداً ممتداً مع دورتموند حتى 2026.
وانضم براندت (28 عاماً) إلى دورتموند في 2019 قادماً من باير ليفركوزن مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار).
وكان ينظر إلى براندت على أنه القائد المستقبلي للفريق، بعد رحيل ماركو ريوس وماتس هوميلز الصيف الماضي، ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه مثل كل لاعبي الفريق، ولم يتم اختياره في قائمة المنتخب الألماني لخوض مباراتي دور الثمانية بدوري أمم أوروبا أمام إيطاليا.
ويحتل دورتموند المركز الحادي عشر في الدوري الألماني ويجب أن يخشى ضياع فرصة التأهل للعب في أوروبا، إذا لم يفز بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة في دور الثمانية.
وكان سيباستيان كييل، المدير الرياضي لدورتموند، غامضاً، قبل عدة أيام عندما سئل عن الدور الذي سيلعبه براندت في المستقبل، وقال: «لا يمكنك أن تقول هذا في الوضع الحالي، لدينا عقد بالطبع، ولكننا في وضع صعب».
وربما يخضع دورتموند لعملية إصلاح كبيرة حيث إن مستقبل نيكلاس شوله وجيوفاني رينا وصالح أوزكان غير مؤكد أيضاً على الرغم من أن لديهم عقوداً حتى عام 2026.

بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
البوندسليجا
جوليان براندت
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