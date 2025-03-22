إقبال كبير على المشاركة في «دولية» الطيران اللاسلكي بالعين

العين (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الدولية للطيران اللاسلكي تزايد عدد طلبات المشاركة من الطيارين الذين يمثلون مختلف دول العالم، مع بدء العد التنازلي للحدث المقرر من 2 إلى 6 أبريل المقبل.

وتقام البطولة التي تنظمها شركة «إيكو أدفنتشر»، في نادي العين للهواة التابع لنادي العين للفروسية والرماية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة 40 طياراً من 16 دولة «حتى الآن».

وأكد اللواء «م» عبدالله محمد خويدم النيادي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أنه سيتم الكشف عن كافة الترتيبات الخاصة بالحدث في مؤتمر صحفي بمدينة العين يوم 27 مارس الجاري، بحضور عدد من المسؤولين في الطيران المدني، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، واتحاد الرياضات الجوية، وجامعة الإمارات، ونادي صقور الإمارات للطيران، وشركة إيدج، والعديد من الجهات الأخرى.

وأشار النيادي إلى وجود ترتيبات عدة خاصة بالبطولة، منها إجراءات التسجيل للطيارين، وأجهزة التحكم، والفحص الفني للطائرات، والتأكد من صلاحية أجهزة الاستقبال والإرسال في الطائرات، وإجراء تدريبات للطيارين في المكان المحدد، وغيرها من الأمور اللوجستية، لضمان نجاح الحدث وتميزه وفق أفضل الممارسات العالمية.