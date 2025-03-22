زفيريف يفك الاشتباك مع هاس بـ «القياسية 145»!



ميامي (أ ف ب)



استهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً عالمياً، مشواره في دورة ميامي الأميركية للألف نقطة للتنس، بانتصار سهل على البريطاني جايكوب فيرنلي 6-2 و6-4 في الدور الثاني.

وسيلعب زفيريف (27 عاماً) الذي خرج مبكراً من دورة إنديان ويلز في وقت سابق من هذا الشهر، في الدور الثالث مع الأسترالي جوردان تومبسون أو الفرنسي مبيتشي بيريكار.

وكانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها زفيريف، المصنف أول في الدورة، في ظل غياب الإيطالي سينر الموقوف بتهمة التنشط، مع فيرنلي هذا العام، بعدما فاز عليه خلال طريقه إلى نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير.

بفضل فوزه على فيرنلي، أصبح زفيريف أكثر لاعب ألماني تحقيقاً للانتصارات في دورات الماسترز للألف نقطة بـ145 فوزاً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع تومي هاس المصنف الثاني عالمياً سابقاً (144 انتصاراً منذ انطلاق دورات الألف عام 1990).

قال الألماني «أنا سعيد بشكل عام بمستواي اليوم، الوضع في إنديان ويلز كان مختلفاً تماماً، لذا آمل أن أواصل اللعب بهذه الطريقة وأحظى بأسبوع رائع هنا».

وأضاف «اضطررت إلى إعادة التفكير في أسلوبي، والتساؤل: كيف يمكنني التحسن والتطور؟».

وتابع «كان لدي أسبوعان للتدرب والعمل على مستواي من جديد، وقد فعلت ذلك، آمل أن تكون هذه المباراة الأولى من بين العديد من المباريات لي هنا».

ويمتلك زفيريف، الفائز بستة ألقاب في دورات ماسترز الألف، سجلاً قوياً في ميامي، حيث بلغ النهائي عام 2018، وهو أفضل إنجاز له في الدورة حتى الآن.

وخسر الأميركي بن شيلتون المصنف 14 عالمياً بشكل مفاجئ أمام كولمان وونج (182) من هونج كونج الذي يشارك ببطاقة دعوة، بثلاث مجموعات 6-7 و6-2 و7-6.

عبّر وونج الذي تأهل للمرة الأولى في مسيرته إلى الدور الثالث من إحدى دورات ماسترز الـ1000 نقطة «أنا دائماً أثق في قدرتي على اللعب في هذه الأجواء الكبيرة، لقد مررت بوقت عصيب خلال فترة كوفيد، حيث لم أتمكن من اللعب لمدة عام ونصف عام، لكني محظوظ بوجود فريق يدعمني باستمرار».

وأضاف «أنا سعيد جداً، هذا الفوز أهديه لهونج كونج».

ولدى السيدات، تأهلت الإيطالية جازمين باوليني السابعة إلى ثمن النهائي، بعد انسحاب منافستها التونسية أنس جابر (30)، حين كانت الأولى متقدمة 4-3 في أول مجموعة.

خرجت جابر بسبب الإصابة بعدما ربطت ربلة ساقها اليسرى قبل بداية المباراة لكنها لم تستطع المواصلة.

قالت باوليني «من المحزن جداً أن نرى مشاهد مثل هذه في المباراة، آمل أن تعود قريباً، وأن تبقى بصحة جيدة».

وأضافت «إنها واحدة من أفضل اللاعبات ودائماً ما تكون ودودة مع الجميع قبل المباراة وبعدها. أتمنى لها الشفاء العاجل».

وتأهلت بطلة دورة إنديان ويلز، الروسية ميرا أندرييفا ابنة الـ17 عاماً والمصنفة سادسة، إلى الدور الثاني، بعد فوزها الساحق على مواطنتها فيرونيكا كوديرمينوفا 6-0 و6-2.