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الرياضة

النرويج تضرب شباك مولدوفا بـ«خماسية»

النرويج تضرب شباك مولدوفا بـ«خماسية»
22 مارس 2025 23:34

 
باريس (أ ف ب)

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دك المنتخب النرويجي بقيادة مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينج هالاند، شباك مضيفته مولدوفا بخماسية نظيفة في شيسيناو، ضمن المجموعة الأوروبية التاسعة المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم.
والفوز هو الخامس للنرويج في خمس مواجهات مع مولدوفا.
وحققت النرويج بالتالي انطلاقة قوية لمشوارها في هذه التصفيات، حيث تناوب على تسجيل الأهداف جوليان رايرسون (5) وهالاند (13) وثيلو أسجارد (38) وألكسندر سورلوث (43) وأرون دونوم (69).
وتسعى النرويج لبلوغ نهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الأولى منذ نهائيات عام 1998 في فرنسا.
وتصدرت النرويج الترتيب برصيد 3 نقاط، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً إستونيا وإسرائيل، والخاسر من مواجهة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
فازت ألمانيا على إيطاليا ذهاباً 2-1 في ميلانو، وتستضيف مباراة الإياب الأحد في دورتموند.
بدورها، تغلبت مقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين بثلاثية في المجموعة العاشرة، فيما فازت مونتينيجرو على جبل طارق 3-1 في المجموعة الثانية عشرة.

تصفيات كأس العالم
النرويج
إيرلينج هالاند
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