خيول الإمارات تتألق في دولية دبي للجواد العربي



دبي (وام)



شهدت منافسات اليوم الأول لمنافسات «النسخة الـ22» من بطولة دبي الدولية للجواد العربي تألق خيول الإمارات، إذ سيطرت على ألقاب الأشواط الأربعة في افتتاح البطولة.

وتشهد البطولة المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة 124 جواداً من 8 دول تتنافس على جوائز البطولة البالغ قيمتها 4 ملايين دولار.

في الشوط الأول والمخصص للمهرات بعمر أقل من سنة، فازت بالمركز الأول «سليني البداير» لمالكها الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، وحلت المهرة «اد هاياتت» لمالكها عدنان عبدالله الشحي، ثانياً، ونالت المركز الثالث المهرة «ملاك البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي.

وفي منافسات الشوط الثاني والمخصص للمهور بعمر أقل من سنة، فاز بالمركز الأول المهر «أي أس وارس» لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحل ثانياً المهر «جمران الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وجاء في المركز الثالث «ا ل ا غياث» لمالكه محمد بطي العبدولي.

وفي الشوط الثالث تألق مربط دبي للمنافسات المخصصة للمهرات بعمر سنة، إذ فازت بالمركز الأول «دي نيفين»، وحلت في المركز الثاني «ع ج غيداء» لإسطبلات أمارا، ونالت المركز الثالث «أم كي جورية» لمالكها محسن حسين عمارة.

وفي منافسات القسم الثاني من نفس الشوط، فازت بالمركز الأول «دي نيران» لمربط دبي، وحلت في المركز الثاني «عجيبة البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، وجاءت في الثالث «أس كيو غندورة» لـ «نايلا حايك».

وفازت «إيمان أس في بي» للمالكة نايلا الحايك، بالمركز الأول للشوط الرابع المخصص للمهرات بعمر السنتين، وجاءت في المركز الثاني «دي رو» من مربط دبي، وتلتها «شيخة بركات» لمالكها راشد غانم الهاجري.